MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİLER

Başkan Çolak, Afrin’de terör örgütleri ile savaşan Mehmetçiklere manevi destek olmak için yetim çocuklar ve anneleri ile dernek gönüllüleri tarafından 60 hatim 71 bin kelime-i tevhit 4 bin İhlas Suresi okunduğunu belirterek, “Okunan dualarla birlikte operasyonun başladığı ilk günden bu yana dualarımızla kınalı kuzularımızın, askerlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yetimler Kervanı Derneği olarak, Yüce Allah’tan ordumuza zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz. Hep beraber okuduğumuz Kur’an’ları kelime-i tevhit ve İhlas Sure’lerini şehitlerimizin ruhlarına şu anda orada operasyonda olan askerlerimize de manevi destek olması niyetiyle ruhaniyetlerine hediye ediyoruz. Allah, orada vatanı uğruna kahramanca mücadele eden tüm Mehmetçiğimizin yanında olsun inşallah, gücüne güç katmasını dileriz. En ufak zarar gelmeden yuvalarına dönmelerini Rabbimizden temenni ederiz” diye konuştu. busabahmalatya.com