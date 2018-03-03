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MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİLER

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçikler için dernek gönüllerinin 60 hatim, 71 bin kelime-i tevhit ve 4 bin İhlas Suresi okuduğunu söyledi.

MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİLER

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçikler için dernek gönüllerinin 60 hatim, 71 bin kelime-i tevhit ve 4 bin İhlas Suresi okuduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:01
MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİLER

Başkan Çolak, Afrin’de terör örgütleri ile savaşan Mehmetçiklere manevi destek olmak için yetim çocuklar ve anneleri ile dernek gönüllüleri tarafından 60 hatim 71 bin kelime-i tevhit 4 bin İhlas Suresi okunduğunu belirterek, “Okunan dualarla birlikte operasyonun başladığı ilk günden bu yana dualarımızla kınalı kuzularımızın, askerlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yetimler Kervanı Derneği olarak, Yüce Allah’tan ordumuza zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz. Hep beraber okuduğumuz Kur’an’ları kelime-i tevhit ve İhlas Sure’lerini şehitlerimizin ruhlarına şu anda orada operasyonda olan askerlerimize de manevi destek olması niyetiyle ruhaniyetlerine hediye ediyoruz. Allah, orada vatanı uğruna kahramanca mücadele eden tüm Mehmetçiğimizin yanında olsun inşallah, gücüne güç katmasını dileriz. En ufak zarar gelmeden yuvalarına dönmelerini Rabbimizden temenni ederiz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Yetimler Kervanı Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneğiİhsan ÇolakMehmetçikDuaMalatya
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