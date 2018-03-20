MEHMETÇİK, HERKESİN MEHMETÇİĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP İl Başkanı Enver Kiraz, dün Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sorunların konuşulduğu ziyarette ilk sözü Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Minibüsçüler Odasını ziyaret etmesinin şahsı ve esnafları adına gurur verici olduğunu dile getiren Başkan İnce, Milletvekili Ağbaba’ya teşekkür ettiğini söyledi.

ESNAFIMIZI HUZURSUZ EDİYOR

Sorunlarını Milletvekili Ağbaba’ya aktaran Başkan İnce, “Servisçi ve şoför esnaflarımızın son zamanlarda büyük sıkıntıları olduğunu her zaman dile getirdik ve tekrar bu ziyaret vesilesiyle bu sorunları dile getirmek istiyorum. Özellikle servisçi esnaflarımızın üzerinde son zamanlarda yapılan sıkı uygulama ve denetimler esnafımızı huzursuz etmektedir. Özellikle 4 bakanlığımızın toplanarak çıkardığı servis yönetmeliğindeki çoğu maddelere her zaman itiraz ettiğimiz gibi yine itiraz etmek istiyoruz. Bunun Meclis gündemine alınıp yönetmelikte değişiklikler yapılmasını talep ediyoruz. Uçaklar da dahi olmayan sensorun istenmesi birçok değişikliğe gidilmesi esnaf odalarının ve servisçi esnaflarının görüşü alınmadan çıkarılan yönetmeliğe tekrar itiraz ediyoruz. Bu noktada önümüzdeki 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında çalışmamızın daha verimli olması için yönetmeliğin bir kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞARILAR DİLİYORUZ

Göreve tekrar getirilen Başkan İnce’yi tebrik eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Yeni seçimler yapıldı hepsinin hepsine başarılar diliyoruz. Size de başarılara diliyorum sizde yeni seçim yaptınız, yönetici arkadaşlarımıza başarlar diliyoruz. Tabi Türkiye’nin meselesi çok birçok mesele var sizin de belirttiğiniz gibi kendi mesleğinizle ilgili sorunlarınız var biz temel olarak bu konulara yaklaşımız şu mutlaka bir değişiklik yapılacaksa yenilik yapılacaksa olay paydaşlarıyla konuşularak yapılması lazım. Eğer olayı paydaşlarıyla muhataplarıyla konuşmadan yapılan şeylerde birkaç yıl sonra birçok eksiklik görülüyor ve bunlar değiştirilmek zorunda kalınıyor. Tabi sizin de mesleğiniz çok gündemde maalesef bazen olumsuz yönleriyle gündeme geliyor belki sizin içinizde de olmaması gereken üyeleriniz sayesinde gündeme geliyor” diye konuştu.

DOĞRU BULMUYORUZ

Çocukların olduğu sürece servislerin olacağını kaydeden Milletvekili Ağbaba, “Son dönmede çocuklara çocuk ölümleri çocukların unutulması kamuoyunun gündemine gelmekte ailenin de ihmali var belki servis teki arkadaşlarımızın da ihmali var bununla ilgili tedbir alınmalı bunlar çözülmeli ancak bunlar yapılırken de söylediğimiz gibi meslek sahipleriyle görüşülerek bunlar yapılmalı çünkü işin içerinde eksiklikleri de fazlalıkları da gören sizsiziniz. Sonuçta oda olarak siz mesleğiniz yüceltmek istersiniz mesleği yüceltmek sizin göreviniz ebetteki sorunları çözmekte sizin göreviniz meslekte bazen eksiklikler olabilir onu da gidermek sizin göreviniz burada şöyle bir şey yayılması doğru değil sanki minibüsçü servisçi arkadaşlar bunu kasten yapıyormuş gibi bir havanın verilmesini doğru bulmadığımızı söylemek istiyorum. Nasıl ki her meslekte zaman zaman eksiklikler olabilir sizin de mesleğinizde oluyor bunu bütün mensuplara yansıtmak doğru değil bunu yanlış bulduğumuzu söylemek istiyoruz. Öğrencilerimiz, çocuklarımız olduğu sürece servislerde olacak” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE ZAFERİ TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ ZAFERLERİNDEN BİRİSİ

Çanakkale Zaferi’nin herkesin ortak değeri olduğunu söyleyen Milletvekili Ağbaba, “Tabi dün 18 Mart’tı. Öncelikle belki bizim tarihimizin en önemli dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’ni de kutlamak istiyoruz. Çanakkale Zaferi belki dünyada eşi benzeri olmayan bir olay tam çökmüş bir devletin nasıl yedi düvele meydan okuduğu nasıl emperyalizme meydan okuduğunu yoklukla ayaklarında ayakkabı olmadan emreden içmeden dünyanın en kuvvetli ordularına nasıl başkaldırdığını bütün dünya gördü. Bizim her halede en önemli kilometre taşların başında gelmektedir. Çanakkale Zaferimiz de kutladığımız söylemek istiyorum. Çanakkale Zaferi bizim tarihimizde en önemli zaferinden birisidir. Bunun hiç bre şeye mukayese edilmesi doğru değildir. O bütün bu ülkede yaşayan herkesin ortak değeridir” diye konuştu.

HERKESİ MEMNUN ETTİ

Afrin Harekatının son bulmasını hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Milletvekili Ağbaba, “Afrin dün başarıyla teslim alındı. Şunu söyleyelim; askerlerimizin şehit olmaması kazasız belasız girmesi herkesi memnun etti, bizleri de memnun etti. Afrin’deki olan siyasi meselinin ötesinde olduğunu hepimizin görmesi bilmesi gerekiyor. Türk silahlı kuvvetleri, oradaki Mehmetçik herkesin Mehmetçiği hepimizin askeri, şehit hepimizin şehidi, hepimizin gazisi” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi