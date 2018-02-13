Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114495
ALTIN
162.606
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2853
EURO
4.7051

“Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları tarafından parti binasında Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

“Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları tarafından parti binasında Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 17:59
“Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu”

Kan bağışına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, MHP İl Başkan yardımcısı Yücel Canpolat, MYK eski üyesi Saime Palancıoğlu ve MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş ve partili kadınlar katıldı.


Parti binasında düzenlenen kan bağış kampanyasında konuşan Avşar Afrin’ deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan’a yönelik başlatılan icra takibine tepki gösterdi.
Yapılan haksızlığa karşı olduklarını belirten Avşar ‘ Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı ise bir gün sonra tahsilat için harekete geçti. Adalet Bakanlığı Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan bu haksızlığa karşı olduğumuzu ve bu olayı şiddetle kınadığımızı ve acilen bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz. Bu olaya karışan avukattır, icra memurlarıdır, hepsinin derhal hukuk karşısında hesap vermesi gerekmektedir” dedi.


“Çalışmalardan memnunum”
Kadın Kolları’nın çalışmalarından da bahseden Avşar, “Kadın kolları başkanlığımızın kısa süre içinde atanmalarına rağmen göstermiş oldukları performans ve çalışmalardan memnunum. Özellikle göreve atandıkları gün şehitlerimize ve şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirmeleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Hemen akabinde Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için Kızılay ile işbirliği yaparak kan bağışı yapmaları takdire şayandır. Şahsım ve yönetim kurulum olarak Kadın Kollarımızla bundan sonraki süreçte hep birlikte MHP’yi daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.


“Kan bağışıyla destek olalım dedik”
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise yaptığı açıklamada, “Bizim için canlarını veren Mehmetçiğimize kınalı kuzularımıza bizde kanlarımızla kan bağışıyla destek olalım dedik. Onun için parti binasında topladık” dedi.
 

“Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu”
Milliyetçi Hareket Partisi MHP MYK eski üyesi Saime Palancıoğlu ise Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, “Mehmetçiğimiz can verirken biz kan vermişiz çok mu. Tarihimize baktığımızda nene hatunları, kara Fatmalar cephede Mehmetçiğin yanında yer almışlardır, gerekirse kanımız değil canımızla, bedenimizle Mehmetçiğin yanında olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Daha sonra MHP İl Başkanı Avşar MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş’a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.
 

İHA

Son Güncelleme: 13.02.2018 18:01
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKan BağışıKIZILAYMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 “Tütün üreticisini icra dairesiyle tanıştırdılar” 
 “Tütün üreticisini icra dairesiyle tanıştırdılar” 
 Evren’den sanayi sitesi talebi 
 Evren’den sanayi sitesi talebi 
 MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı 
 MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim