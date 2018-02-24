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MEHMETÇİĞE MEKTUP

Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki faaliyetlere katılan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe duygu yüklü mektuplar gönderdi.

MEHMETÇİĞE MEKTUP

Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki faaliyetlere katılan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe duygu yüklü mektuplar gönderdi.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 14:32
MEHMETÇİĞE MEKTUP

Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde hizmet veren beş adet Yeşilkonak ile altı adet Gençlik Merkezinde düzenlenen ‘Mehmetçiklerimize Mektup’ etkinliklerine katılan öğrenciler, kendilerine eşlik eden Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilkonak İdarecileriyle birlikte askerleri ziyaret etti. Ellerindeki Türk Bayraklarıyla geldikleri kışla önünde kendilerini bekleyen askerlerle selamlaşan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerleri motive etmek ve onların yanında olduklarını göstermek için yazdıkları mektupları askerlere teslim etti. Öğrenciler, Afrin’de teröristlere karşı verilen mücadelede her gün yeni destanlar yazan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla mektup yazdıklarını ve her gece yatmadan önce askerlere dua ettiklerini söyledi.Askerler ile minik öğrenciler ziyaretin sonunda hep birlikte İstiklal Marşını okudu.
 

İHA

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Yeşilkonak Ve Gençlik MerkezleriZeytin Dalı HarekatıAfrinMehmetçikMektupMalatyaBusabahmalatya
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