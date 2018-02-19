Mehmetçiğe Destek Sürüyor 

Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından Malatya'da başlatılan kampanya kapsamında Soykan Meydanında stant kuruldu. Standa Malatyalılar yoğun ilgi gösterirken, yüzlerce kişi Afrin’de görev yapan askerlere mektup yazmak için sıraya girdi. Ocak İl Başkanı Salih Süleyman Karaaslan, yapılan kampanyanın önemine değinerek, Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak amacıyla kampanyayı düzenlediklerini söyledi.

Karaaslan, “Bugün Anadolu Selçuklu Ocakları olarak Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla mektup kampanyası başlattık. Genel başkanımızla birlikte Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Operasyonunda görev yapan askerlerimize mektuplarımızla destek olmak için Hatay’a gideceğiz ve askerlerimize mektuplarımızı ulaştıracağız. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize ise geçmiş olsun diyorum. Standımız bugün açık. vatandaşlarımız yağmura rağmen yoğun ilgi gösteriyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.