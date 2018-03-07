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MEHMETÇİĞE DESTEK

Malatya’nın Darende ilçesinde kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik için tandır ekmeği yapıyor.

MEHMETÇİĞE DESTEK

Malatya’nın Darende ilçesinde kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik için tandır ekmeği yapıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 11:28
MEHMETÇİĞE DESTEK

Afrin’de teröristlere karşı destan yazmaya devam eden kahraman Mehmetçiklere bir destek de Darendeli kadınlardan geldi. Darendeli kadınlar el ele vererek Mehmetçiğe Darende ve Malatya’nın meşhur tandır ekmeğinden yapıyor. Yaptıkları ekmekleri Suriye’deki Mehmetçiklere göndereceklerini söyleyen Fatma Büyüktepe, “Afrin’deki aslanlarımıza destek olmak için gönlümüzle ve yüreğimizle onlara ekmek pişiriyoruz. Allah onların yardımcısı olsun, şehitlerimize de rahmet etsin. Biz Darendeliler olarak Mehmetçiklerimizin arkasındayız, Allah yar ve yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin" dedi. Hayriye Dilek ise gönüllerinin Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, askerlere kolaylıklar diledi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 07.03.2018 11:33
Anahtar Kelimeler:
MehmetçikZeytindalı HarekatıTandır Ekmeği
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