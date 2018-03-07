MEHMETÇİĞE DESTEK

Afrin’de teröristlere karşı destan yazmaya devam eden kahraman Mehmetçiklere bir destek de Darendeli kadınlardan geldi. Darendeli kadınlar el ele vererek Mehmetçiğe Darende ve Malatya’nın meşhur tandır ekmeğinden yapıyor. Yaptıkları ekmekleri Suriye’deki Mehmetçiklere göndereceklerini söyleyen Fatma Büyüktepe, “Afrin’deki aslanlarımıza destek olmak için gönlümüzle ve yüreğimizle onlara ekmek pişiriyoruz. Allah onların yardımcısı olsun, şehitlerimize de rahmet etsin. Biz Darendeliler olarak Mehmetçiklerimizin arkasındayız, Allah yar ve yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin" dedi. Hayriye Dilek ise gönüllerinin Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, askerlere kolaylıklar diledi. busabahmalatya.com