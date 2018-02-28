Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

MEHMETÇİĞE BİR DESTEK DAHA GELDİ

Türkiye’deki kuaför ve kozmetik sektörü firmaları Zeytin Dalı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçiğe destek olmak için Malatya’da bir araya gelerek organizasyon düzenleyecek.

MEHMETÇİĞE BİR DESTEK DAHA GELDİ

Türkiye’deki kuaför ve kozmetik sektörü firmaları Zeytin Dalı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçiğe destek olmak için Malatya’da bir araya gelerek organizasyon düzenleyecek.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 16:14
MEHMETÇİĞE BİR DESTEK DAHA GELDİ

Afrin’de terör örgütlerine karşı destansı bir mücadele veren Mehmetçiğe bir destek de Türkiye’deki kuaför ve kozmetik sektöründen geldi. Kuaför ve kozmetik sektöründeki firmalar Malatyalı kuaför Şener Eroğlu öncülüğünde 1 Mart Perşembe günü saat 14.00’de Kongre ve Kültür Merkezinde organizasyon düzenleyecek.

Organizasyonda elde edilen gelirler Mehmetçik Vakıfına bağışlanacak. Konuyla ilgili bu gün düzenlenen yemekli toplantıda basın mensuplarını bilgilendiren kuaför Şener Eroğlu, Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdiklerini belirterek, “Bu hareket başta ülkemiz olmak üzere bölge ülkelerinin terörle mücadelesinde büyük bir adımdır. Bizler de Türkiye kuaförleri ve kozmetik sektörü olarak Mehmetçiğimize destek vermek boynumuzun borcudur. Bundan dolayı Mehmetçiğimiz İle El Ele kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan kuaför ve kozmetik sektörü her firma Mehmetçiğimize destek vermek için Malatya da buluşuyor. 1 Mart Perşembe günü saat 14:00'te Kongre ve Kültür Merkezinde Mehmetçiğimiz için destek organizasyonu düzenleyeceğiz. Buradan elde edilen gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYEKozmetik SektörüKuaför Ve Kozmetik SektörüZeytin Dalı HarekatıMehmetçiğe DestekMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTENDİ
65 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTENDİ
''TÜRKİYE BİZİM İKİNCİ VATANIMIZ''
''TÜRKİYE BİZİM İKİNCİ VATANIMIZ''
''350 BİN LİRAYA MAL OLDU''
''350 BİN LİRAYA MAL OLDU''

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim