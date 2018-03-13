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 “MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI “ KONFERANSI DÜZENLEDİ

Araştırmacı Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından “Mehmet Akif ve İstiklal marşı ” konulu bir konferans düzenlendi.

 “MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI “ KONFERANSI DÜZENLEDİ

Araştırmacı Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından “Mehmet Akif ve İstiklal marşı ” konulu bir konferans düzenlendi.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 17:11
 “MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI “ KONFERANSI DÜZENLEDİ

Özel Yeni Hamle Koleji tarafından düzenlenen konferansa Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, kurum yetkilileri ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Yazar Dilipak, verilen istiklal mücadelesinin sonucunda İstiklal Marşı’nın yazdığını belirtti. İstiklal Marşı’nın yazılması sürecini de detayları ile anlatan Dilipak, sonrasında Çanakkale Savaşı ile ilgili de öğrencilere bilgiler verdi.

Öğrencilerin pür dikkat dinlediği konferans soru cevap kısmıyla son buldu. busabahmalatya.com 

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya BusabahMalatyaAbdurrahman Dilipak
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