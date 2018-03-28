 “MECLİS ÜYELERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNDEN SÜREKLİ İSTİFADE EDİYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat gezi sırasında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar, hizmete sunulan sosyal tesisler ile sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin verildiği Yeşilkonaklar ile Kültür ve Sanat Merkezlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. İnceleme gezisi sırasında Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde açılan kurslar hakkında yetkililerden bilgiler alıp kursiyerlerle sohbet eden Belediye Başkanı Polat, burada çocuklara da hediyeler verdi. Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri iki saate yakın süren inceleme gezisinin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, tarafından Gedik Kent Park Sosyal Tesisinde misafir edildi. Yatırımları ve sosyal tesisleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine teşekkürlerini sunan Başkan Polat, dört yıl içerisinde hayata geçen yatırımların yanı sıra devam eden ve planlanan projeler üzerine slayt sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu. Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı büyümesinde meclis üyelerinin görüş ve düşüncelerinin önemli olduğunu dile getiren Polat, “Öncelikle davetimize icabet ederek 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar ilçemizin sağlıklı ve planlı büyümesi adına hizmete sunduğumuz yatırımlar, sosyal tesisler, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, sosyal yaşam alanları ve diğer hizmet alanlarımızı gezerek yerinde bilgi sahibi olan Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerimize şahsım ve Belediye Yönetimi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz Meclis Üyelerimiz ile el ele vererek Yeşilyurt'u geleceğe en doğru ve güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Meclis Üyelerimizin önerileri hizmetlerimizin kaliteli, nitelikli ve kalıcı olmasını sağlıyor” dedi.

Yeşilyurt'u ortak akıl anlayışı çerçevesinde yönetmeye devam ettiklerini de kaydeden Polat, meclis üyelerinin görüşlerine ise ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Meclis üyelerinin özgür bir ortamda düşüncelerini paylaşmaları ve önerilerini sunmaları Yeşilyurt’un ‘Büyükşehir’e Büyük İlçe’ olma hedefine ulaşmada da önemli katkılar sağladığını ifade eden Polat, "Son dört yılda 40 binin üzerinde ek nüfus alan, gelişime açık bir alanda olduğu için yoğun göç alan Yeşilyurt, 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi olmuştur. Tabii ki bu durumda omuzlarımızdaki yükün artması anlamına gelmektedir. Yeşilyurt'un hem bugünü hem de geleceğine yönelik çıkan Meclis kararlarını karşılıklı fikir alış verişleri şeklinde alıyoruz, bu durumda devletimizin bize aktardığı bütçenin daha dengeli kullanılmasını, proje ve yatırımların kaliteli, nitelikli ve kalıcı olmasını sağlıyor. Meclis Üyelerimiz arasındaki fikir paylaşımları, karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen düşünce alış verişleri ve doğru yönlendirmeler Yeşilyurt'un çehresini değiştiren büyük yatırımların anahtarı durumundadır. Düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz Meclis Üyelerimizin olumlu ya da olumsuz fikirleri ilçemizin tüm yerleşim yerlerindeki sıkıntıları daha yakından görmemize vesile oluyor. 30 Mart 2014’te ki seçimlerin ardından 'hepimiz İçin’ anlayışını ön plana koyarak yola çıktık, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, sevgi, saygı ve dayanışma ruhu anlayışı etrafında Yeşilyurt’u bölgede ve Türkiye’de örnek ilçe hüviyetine ulaştırmada önemli mesafeler aldık. Yeşilyurt, farklı yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri, insan odaklı projeler, nitelikli sosyal tesisler, Muhtar Evleri, Yeşilkonaklar, Kültür ve Sanat Merkezleri, 7’den 70’e tüm insanlarımıza dokunan sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel hizmetleriyle bölgede ve ülke çapındaki yerel yönetimler tarafından takip edilen bir ilçe konuma gelmiştir. Yakalanan başarı grafiğini hep birlikte hayata geçirdik, makamların hepsi gelip geçicidir, önemli olan oturduğumuz makamın hakkını sonuna kadar verebilmektir. Bize emanet olarak bırakılan bu görevi en iyi ve en güzeliyle yapmak içinde gece gündüz demeden 7/24 esasıyla kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda; Yeşilyurt'un tüm bölgelerindeki gelişim seviyesini doğru ve mantıklı hizmetlerle yükseltmeye çalışıyoruz. Bizlere her türlü ortamda düşünceleri ve önerileriyle desteklerini esirgemeyen tüm Meclis Üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de düzenlenen inceleme ve araştırma gezisinden dolayı teşekkür ettikleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çalışmalarında başarılar diledi. Gedik Kent Park’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısından sonra Meclis Üyelerine kahve ve fincan takımı ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçen yatırımlar ve projelerin yer aldığı dergi hediye edildi. busabahmalatya.com