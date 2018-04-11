Meclis toplantısında encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı.

Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün başkanlık ettiği meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce 13 Nisan Cuma günü Mevlid Kandilinin idrak edileceğini belirterek, “Miraç Kandili gecesinin hürmetine birliğimizin, beraberliğimizin sürmesi, İslam Aleminde dökülen kanların sona ermesi için Allah’a niyaz edeceğiz” ifadelerini kullandı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda ilk olarak 19-20 Mart 2018 tarihlerinde yapılan toplantıların karar özeti okunarak onaylandı. Meclis toplantısında Encümen Üyeleri, İmar Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim- Kültür- Gençlik ve Spor, Ulaşım ve Hukuk Komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Buna göre, Encümen Üyeliklerine: Hasan Göğüs, Ramazan Özcan, Nurettin Karaaslan, Mehmet Karaman, Metin Mandal seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine: Aziz Görgeç, Metin Mandal, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer seçilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine: Şefik Şengün, Aziz Görgeç, M,.Metin Bölükbaşı, Rüstem Çatı, İrfan Pişgin, Nebi Yiğit, Mehmet Reşat Güzel, Hurşit Kuşçu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine: Mehmet Baysar, Fetahmet Bay, Memet Aslan, Selim Gültekin, İrfan Pişgin, Erdal Üstün, Emin Kılıçaslan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine: Cumali Doğan, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Mehmet Baysar, Kadir Yoldaş, Necmettin Özcan, Erdal Üstün, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya seçildi. Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine ise: Mehmet Çınar, İlhami Mengi, Sebahattin Ateş, Mustafa Gülhaş, Hüseyin Akkaya, Emin Kılıçaslan, Hukuk İhtisas Komisyonu Üyeliklerine de: Ramazan Acar, Aziz Görgeç, Hasan Göğüs, Şefik Şengün, Mehmet Reşat Güzel, Günnur Tabel seçildi. Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bazı noktalarda uygulamaya koyduğu Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) uygulamasının 2022 yılına kadar MOTAŞ A.Ş’ne devredilmesi hakkındaki karar oylanarak kabul edildi. Meclis toplantısında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Arı Yetiştiriciler Birliğine 43 adet malzeme desteği ile 37 adet Koyun Kırkım Makinesi ve Malatya Süt Üreticileri Birliğine 15 adet Süt Sağım Makinesinin verilmesi oylanarak kabul edildi.

Meclis toplantısında bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken bir sonraki toplantının 16 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.