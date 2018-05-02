Meclis Doğru Kararı Alacaktır

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. oturumunda komisyon raporları ve gelen teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen 1. oturum toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, öncelikle 6 Nisan 2018 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. oturumunun karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce cuma günü gerçekleştirilecek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın AK Parti Malatya milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesiyle boşalan başkanlığa, Meclis Başkan Vekili arkadaşımız Başkanlık yapmaktadır. Yasa gereği 10 gün içerisinde Sayın Valimiz Büyükşehir Belediye Meclisini toplantıya çağırır ve olağanüstü toplantının konusu da başkanın seçimidir. Sayın Valimizde Belediye Kanunlarının ilgili maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisini yeni başkanı seçmek üzere 4 Mayıs 2018 cuma günü toplantıya çağırdı. Büyükşehir Belediyemiz inşallah cuma günü yeni Başkanı seçecektir, bu seçimin ülkemiz ve Malatya’mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Meclisimizin en doğru kararı alacağına eminim. Gündem oldukça yoğun olmasına rağmen mayıs ayı 1. oturumuna katılıp sizlerle bir araya gelmek istedim, ancak ayrılmak durumunda kalacağım” sözlerini kaydetti.

“YEŞİLYURT’UN BÜYÜMESİNDE…”

Yeşilyurt Belediye Meclisinin çok çalışkan ve hızlı kararlar alan bir Meclis olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt’un gelişim ve değişim sürecinde sizlerin çok ciddi emekleriniz ve gayretleriniz söz konusu olmuştur. Çok çalışkan, gayretli, yerinde ve hızlı kararlar alabilen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt’u büyütmek adına yoğun tempoda çalışan bir anlayışa sahiptir, böyle bir meclisin üyesi olduğum içinde her zaman Rabbime hamd ediyorum. Alınacak tüm kararların ülkemize, kentimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasından sonra salondan ayrılırken, koltuğu Meclis Başkan Vekili Sadin Şahin’e bıraktı.

2017 MALİ YILI KESİN HESAP TASDİKİ ONAYLANDI

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki görüşülüp, onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından bu yıl 24. düzenlenecek olan Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinde yapılacak bütün sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri giderlerinin Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

24 DERSLİK LİSE BİNASI İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YER TAHSİSİ YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi sınırlarındaki Yakınca Mahallesi’ne yaptırılacak olan 24 derslik lise binası için Yakınca Mahallesi 540 ada 1 nolu parselde Yeşilyurt Belediyesine ait 5 dönümlük alanın Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gönderilen ‘Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisinde kolluk güçleri, kamu, kurum, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından bulunup Zabıta Müdürlüğüne teslim edilen her türlü kayıp ve buluntu eşyaların muhafaza edilmesi, sahiplerine verilmesi, sahibi bulunmayan eşyalar hakkında gereken iş ve işlemler yapılmasıyla’ ilgili teklif görüşüldükten sonra kabul edildi.

İKİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

24 Haziran 2018’de yapılacak cumhurbaşkanı ve 27.dönem milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den Malatya milletvekili aday adaylığına başvuran AK Partili Meclis üyesleri Ramazan Acar ile Mehmet Şireci, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa ettiklerini yazılı dilekçeyle bildirdiler.

Gündemdeki yedi maddeyi oylayarak kabul eden, 15 maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi üç maddeyi ise İmar Komisyonu’na havale etti.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs Olağan Toplantısı 2. oturumu için 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelecek.