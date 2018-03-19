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MECİS TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Mart'ta başladığı Mart ayı toplantısına bu gün yaptığı 2. birleşimle devam etti.

MECİS TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Mart'ta başladığı Mart ayı toplantısına bu gün yaptığı 2. birleşimle devam etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
19 Mart 2018 Pazartesi 17:15
MECİS TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’de yapılan 2. birleşime Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Toplantı öncesi konuşan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, 18 Mart Çanakkale Zaferinde millet olarak destanlar yazıldığını belirterek “Afrin operasyonu Çanakkale Zaferinin yanında küçük görünse de bir milletin külünden doğmasından dolayı ve dünyaya bundan sonra ben şamar oğlanı değilim, kendi çıkarlarım doğrultusunda milli politikamı belirlerim deme açısından büyük bir operasyondur.

Oradaki Mehmetçiğe selamlarımı gönderiyorum. Çanakkale Zaferinde, İstiklal Harbinde, Afrin Operasyonda şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Yeter ki biz beraber ve birlik içinde olalım.

Rabbim bu milleti büyük belalar korusun” şeklinde konuştu. Meclis toplantısında 14 Mart 2018 tarihinde yapılan meclis toplantısının karar özeti okunarak kabul edildi. İmar ağırlıklı maddelerin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından çağrısı yapılan 'Turizm Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı' kapsamından Büyükşehir Belediyesince sunulacak olan 'Malatya Engelsiz Yaşam Merkezi' projesinin başvurunun yapılabilmesi için karar alınması kabul edildi. 
Mart ayı meclis toplantısının 3. birleşiminin 20 Mart Salı günü, saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malaya Büyüşehir BelediyesiMeclis ToplantılarıBusabah
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