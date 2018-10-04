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MEAH, Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH), Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Aşure Günü’nü kutlamanın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını dile getiren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, “Yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen en önemli görev olarak kabul edilmelidir” dedi.

MEAH, Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH), Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Aşure Günü’nü kutlamanın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını dile getiren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, “Yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen en önemli görev olarak kabul edilmelidir” dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:52
MEAH, Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Huzurevi’nde bir aşure programı düzenledi. Burada Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, aşure gününü kutlamanın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını söyledi.

BÜYÜKLERİMİZ İÇİN ÖZEL BİR ANLAM İFADE ETTİ

Başhekim Doç. Dr. Kelleş, “Kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden Yaşlılar Günü’nü, birlikteliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden olan muharrem ayı ile içerisinde barındırdığı Aşure gününü kutlamanın mutluluğunu gönülden yaşıyoruz. Bu manada yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen en önemli görev olarak kabul edilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlı ömürler diliyor, ellerinden hürmetle öpüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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