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 MBŞT’den yetişen oyucular ulusal platformlarda yer alıyor 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) bünyesindeki Tiyatro Atölyesinde eğitim alan kursiyerlerden M. Raşid Baran Kut’ül Amare dizisinde rol aldı. Abdullah Aksoy da özel bir bankanın reklam filminde oynadı. 

 MBŞT’den yetişen oyucular ulusal platformlarda yer alıyor 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) bünyesindeki Tiyatro Atölyesinde eğitim alan kursiyerlerden M. Raşid Baran Kut’ül Amare dizisinde rol aldı. Abdullah Aksoy da özel bir bankanın reklam filminde oynadı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 17:59
 MBŞT’den yetişen oyucular ulusal platformlarda yer alıyor 

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren MBŞT, hem sahnelediği oyunlarla tiyatroyu sevdiriyor hem de verdiği eğitimlerle oyuncular yetiştiriyor. Son olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda eğitim alan M.Raşid Baran, TRT1’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kut’ül Amare dizisinde rol alırken, Abdullah Aksoy ise özel bir bankanın reklam filminde rol aldı.
Birçok eski MBŞT kursiyerinin Malatya’da ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde teatral faaliyetler icra etmeye devam ettiğini ifade eden MBŞT eğitmenleri, önemli olan hususun tanınır olmaktan ziyade toplumun menfaat ve değerlerine uygun, yapıcı ve kalıcı işler ortaya koymak olduğunu da vurguladı.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir TiyatrosuM. Raşid BaranMalatya
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