MAZLUMDER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Aksoy, “Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün hesapları bozacak güçtedir” dedi.

MAZLUMDER Malatya Şubesi tarafından organize edilen ve birçok STK’nın da destek verdiği 28 Şubat Davası’yla ilgili basın açıklaması dün gerçekleştirildi. Soykan Parkı’nda düzenlenen ve vatandaşların da destek verdiği basın açıklamasını MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Aksoy yaptı.

MAZLUMDER öncülüğünde katılımcı STK’yla aylardır sürdürdükleri‘28 Şubat Zulmü Son Bulsun!’ siyasi kararlarıyla cezaevlerinde yatan mahpuslar serbest kalsın eylemlerinin Ağrı’dan İstanbul’a kadar aylardır devam ettiğini dile getiren Aksoy, yıllardır ertelenen bu sorun siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı erkinin başındakilerin değişmesine rağmen 20-25 yıldır değişmediğini söyledi.

ZULÜM DEVAM ETMEKTE

Hak kaybı uğrayanların haklarını beklediklerini ifade eden Aksoy, “Siyasi kararlarla mahkum edilen darbe mağduru Müslüman siyasi mahpuslar ceza evlerinde ağır bedeller ödemekte. Çocukları babasız anneleri evlatsız aileleri parçalanmış, eşleri gözü yaşlı bırakan bu zulüm devam etmektedir. Bu zulümdür kabul edilemez hemen şimdi son bulmalı.Siyasi iktidar birtakım iyileştirme yaptı hak iadeleri yaptı fakat hala 600’ü aşkın siyasi Müslüman mahpus cezaevlerinde ağır bedeller ödemektedir. Hak kaybına uğrayan her kesimden binlerce mağdur haklarını beklemektedir” diye konuştu.

TALEBİMİZ…

28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesini isteyen Aksoy, şunları dile getirdi:

“28 Şubat’ın hemen her çevreden darbe olarak görüldüğü 28 Şubatçıların müebbet hapisle yargılandığı kritik mahkeme ve karar verici mercilerinde görev yapan paralel yargı mensuplarının ihraç yada tutuklandığı şu günlerde bu kişilerin verdiği yargı kararlarına meşru muamelesi yapmak zulümdür kabul edilemez son bulmalı.Talebimiz o durki 28 Şubat yargı kararları iptal edilsin siyasi mahpuslar serbest bırakılsın.Üniversiteler de devlet dairelerinde kamu kurum kuruluşlarda özel sektörde fişlemelerle ve yargı kararlarıyla kayba uğrayanların hakları iade edilsin. 28 Şubat zihniyeti tüm ayakları ile asker üniversiteler, yargı mensupları 3’lü 5’li çeteleri basın finans ayağı ile hızlı ve adil yargılanıp hak ettikleri cezayı almalı. Unutulmasın ki önceki darbeciler gerekli bedelleri ödemiş olsalardı 28 Şubat ve 15 Temmuz olmazdı.Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün hesapları bozacak güçtedir. Bu taleplerimiz öncelikleTBMM hükümet siyasi iktidar yargı erki olmak üzere tüm vicdan sahiplerindendir.” busabahmalatya.com - MUTLU SARIGÜL