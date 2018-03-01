Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118342
ALTIN
160.750
DOLAR
3.8123
STERLİN
5.2405
EURO
4.6481

MAZLUMDER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

28 Şubat Davası dolayısıyla ilgili basın açıklaması yapan MAZLUMDER Malatya Şubesi, tekrar “28 Şubat yargı kararları iptal edilsin, siyasi mahpuslar serbest bırakılsın” dedi.

MAZLUMDER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

28 Şubat Davası dolayısıyla ilgili basın açıklaması yapan MAZLUMDER Malatya Şubesi, tekrar “28 Şubat yargı kararları iptal edilsin, siyasi mahpuslar serbest bırakılsın” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Mart 2018 Perşembe 11:56
MAZLUMDER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Aksoy, “Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün hesapları bozacak güçtedir” dedi.

MAZLUMDER Malatya Şubesi tarafından organize edilen ve birçok STK’nın da destek verdiği 28 Şubat Davası’yla ilgili basın açıklaması dün gerçekleştirildi. Soykan Parkı’nda düzenlenen ve vatandaşların da destek verdiği basın açıklamasını MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Aksoy yaptı.

MAZLUMDER öncülüğünde katılımcı STK’yla aylardır sürdürdükleri‘28 Şubat Zulmü Son Bulsun!’ siyasi kararlarıyla cezaevlerinde yatan mahpuslar serbest kalsın eylemlerinin Ağrı’dan İstanbul’a kadar aylardır devam ettiğini dile getiren Aksoy, yıllardır ertelenen bu sorun siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı erkinin başındakilerin değişmesine rağmen 20-25 yıldır değişmediğini söyledi.

ZULÜM DEVAM ETMEKTE

Hak kaybı uğrayanların haklarını beklediklerini ifade eden Aksoy, “Siyasi kararlarla mahkum edilen darbe mağduru Müslüman siyasi mahpuslar ceza evlerinde ağır bedeller ödemekte. Çocukları babasız anneleri evlatsız aileleri parçalanmış, eşleri gözü yaşlı bırakan bu zulüm devam etmektedir. Bu zulümdür kabul edilemez hemen şimdi son bulmalı.Siyasi iktidar birtakım iyileştirme yaptı hak iadeleri yaptı fakat hala 600’ü aşkın siyasi Müslüman mahpus cezaevlerinde ağır bedeller ödemektedir. Hak kaybına uğrayan her kesimden binlerce mağdur haklarını beklemektedir” diye konuştu.

TALEBİMİZ…

28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesini isteyen Aksoy, şunları dile getirdi:

“28 Şubat’ın hemen her çevreden darbe olarak görüldüğü 28 Şubatçıların müebbet hapisle yargılandığı kritik mahkeme ve karar verici mercilerinde görev yapan paralel yargı mensuplarının ihraç yada tutuklandığı şu günlerde bu kişilerin verdiği yargı kararlarına meşru muamelesi yapmak zulümdür kabul edilemez son bulmalı.Talebimiz o durki 28 Şubat yargı kararları iptal edilsin siyasi mahpuslar serbest bırakılsın.Üniversiteler de devlet dairelerinde kamu kurum kuruluşlarda özel sektörde fişlemelerle ve yargı kararlarıyla kayba uğrayanların hakları iade edilsin. 28 Şubat zihniyeti tüm ayakları ile asker üniversiteler, yargı mensupları 3’lü 5’li çeteleri basın finans ayağı ile hızlı ve adil yargılanıp hak ettikleri cezayı almalı. Unutulmasın ki önceki darbeciler gerekli bedelleri ödemiş olsalardı 28 Şubat ve 15 Temmuz olmazdı.Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün hesapları bozacak güçtedir. Bu taleplerimiz öncelikleTBMM hükümet siyasi iktidar yargı erki olmak üzere tüm vicdan sahiplerindendir.” busabahmalatya.com - MUTLU SARIGÜL

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 01.03.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
MAZLUMDERMalatya Busabah28 şubat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘SEFER GÖREV EMRİ’ ÇOK ARANDI
‘SEFER GÖREV EMRİ’ ÇOK ARANDI
HER ŞEY ENGELLİLER İÇİN...
HER ŞEY ENGELLİLER İÇİN...
MASKİ ‘KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ’ VERDİ
MASKİ ‘KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ’ VERDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim