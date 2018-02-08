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MAZLUMDER BOLU’DA AÇIKLAMA YAPACAK

28 Şubat davasının karar duruşmasının yapılacağı 14 Şubat Çarşamba günü Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacaklarını dile getiren MAZLUMDER Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kocaman, “Herkesi Bolu Cezaevi önünde yapacağımız açıklamaya bekleriz” dedi.

MAZLUMDER BOLU’DA AÇIKLAMA YAPACAK

28 Şubat davasının karar duruşmasının yapılacağı 14 Şubat Çarşamba günü Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacaklarını dile getiren MAZLUMDER Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kocaman, “Herkesi Bolu Cezaevi önünde yapacağımız açıklamaya bekleriz” dedi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 12:27
MAZLUMDER BOLU’DA AÇIKLAMA YAPACAK

MAZLUMDER Malatya Şubesi bu hafta da 28 Şubat mahpusları için bir açıklama yaptı. Malatya Adliyesi’nin önünde gerçekleştirilen ve Memur-Sen Malatya Şubesi’nin de destek verdiği basın açıklamasına MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Açıklamayı MAZLUMDER Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kocaman yaptı.

“28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!” talebiyle şubelerinin eşzamanlı olarak başlattığıeylem ve basın açıklamaları dizisinin beşincisini dillendirmek için meydanlarda olduklarını dile getiren Kocaman, 42 bayram, babasız büyüyen çocuklar, cezaevlerinde yaşlanan gençler ve torun sahibi olan babalar, binbir hastalıkla boğuşan dedeler, bitmeyen 28 Şubat soğuğunun hesabı sorulmamış bedeli olarak herkesin imtihanı olduğunu söyledi.

BU DARBE NOSTALJİK SÖYLEMLERLE GEÇİŞTİRİLEMEYECEK

Bunun mahpuslar yönünden bir darbe olduğunu belirten Kocaman, “28 Şubat hukuk, medya, siyaset ve bürokrasi kültürümüze pompaladığı ve etkisi halen süren çarpıklıklar bir yana, hapsettiği ve 20 yılı aşkın sürelerdir cezaevlerinde tutulan siyasi mahpuslar yönünden devam eden bir darbedir. Bu darbe her şubat ayında tarihten kesitler sunarak ya da nostaljik söylemlerle geçiştirilemeyecek bir mazlumiyeti en kaba haliyle devam ettirmektedir.Bu Şubatın da böyle geçmemesi adına 28 Şubat Davasının karar duruşmasının da yapılacağı önümüzdeki hafta yani 14 Şubat Çarşamba günü neredeyse her cenahtan 28 Şubat mahpusunun 20 yılı aşkın bir süredir tutulduğu Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacağımızı deklare ederiz” diye konuştu.

MAHPUSLAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!      

Kocaman, “Bu çerçevede soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyor, bugüne kadar katkı sunan her kişi ve kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. MAZLUMDER olarak tekraren, ‘28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!28 Şubat Mahpusları Derhal Serbest Bırakılsın!’ talebimizi vurgular, konuya duyarlı herkesi önümüzdeki Çarşamba Bolu Cezaevi önünde yapacağımız açıklamaya bekleriz” sözlerini kaydetti.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
28 Şubat DavasıMAZLUMDER Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Şaban KocamanMalatyaMalatya Haberleri
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