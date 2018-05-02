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Mavi Çocuk Festivali Yapıldı

Türk Kızılayı tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bu yıl 3.’ü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali Ortak Değer Malatya Derneği’nin katkıları ile İnönü Üniversitesinde düzenlendi.

Mavi Çocuk Festivali Yapıldı

Türk Kızılayı tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bu yıl 3.’ü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali Ortak Değer Malatya Derneği’nin katkıları ile İnönü Üniversitesinde düzenlendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:17
Mavi Çocuk Festivali Yapıldı

Festivale Malatya Beydağı Geçici Barınma Merkezi’nde kalan Suriyeli misafir çocuklar ve Sessiz Adımlar Spor Kulübü üyeleri, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri katıldı.

Gün boyu süren festivalde çocuklar için çeşitli oyunlar, yarışmalar, etkinlikler, sucuk ekmek partisi, pamuk şeker ikramı, ve etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler sunuldu.

Mavi Çocuk Festivali’nde Genç Kızılay, Bilinçli Gençlik Topluluğu, İzcilik Topluluğu, Engelsiz İnönü Topluluğu, Genç Tema Topluluğu, UNIFEB Topluluğu, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu, Çocuk Gelişimi Topluluğu, Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır Ekibi'nin genç üyeleri minik misafirlerin her türlü ihtiyacı için aktif olarak görev yaptılar. Van'dan gelen sanatçı Aziz Saydut tarafından da minik misafirlere Karagöz ve Hacivat gösterileri sunulan festivalde çocukların gözlerinden mutlulukları okundu.

Afad İl Müdürü Mustafa Türker’n katılım sağladığı festivalde Genç Kızılay Genel Merkezini temsilen Malatya ilini ziyaret eden Genç Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Kınık, “13 ilde gerçekleştirilen ve ulusal çapta her geçen gün büyüyen Mavi Çocuk Festivali’nin üçüncüsünde çeşitli çocuk oyunları, hediye ve yiyecek ikramları ile her renkten çocuğun bir araya geleceği bu festival her yıl düzenlenecek ve her yıl daha da artan etkinliklerle büyüyecektir. Malatya ilinde ilk defa düzenlenen bu festivalde her renkten çocuğu görebilmek bizi de mutlu etmektedir” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayMavi Çocuk FestivaliMalatya
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