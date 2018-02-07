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“MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur”

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur” dedi. 

“MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur”

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur” dedi. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:04
“MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur”


Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını yakinen takip ettiklerini belirterek, “Başkanımızın yapmış olduğu güzel hizmetlerini takip ediyoruz. MASTÖB olarak tüm belediyelerimizi 13 ilçemizi takip etmek zorundayız ve MASTÖB olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Başkanımızı takdir ediyoruz. Yaptığı güzel çalışmaları, örnek davranışları ve halkın içinde olması bize ayrıca gurur vermektedir. Bu güzel binada hizmetlerin daha güzel olacağını temenni ediyoruz” dedi.

“MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MASTÖB ve yönetim kurulu üyelerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının da çatı örgütüdür. MASTÖB gerek İstanbul, gerek Ankara ve Malatya'daki yapmış olduğu çalışmaları da yakinen takip ediyoruz. Zaman zaman Malatyalı işadamlarımızın ve Ankara’daki bürokratlarımızın sahip çıkma noktasındaki gayretleri, İstanbul’daki işadamlarımızın Malatya’da yatırım yapma noktasındaki çalışmalarını ve gayretlerini yakinen takip ediyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 07.02.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB)Murat CengizMalatyaMalatya HaberleriBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN
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