 MASTÖB EĞİTİM KURSLARI DEVAM EDİYOR

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesi, KOSGEB ve İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü İle ortak yürütülen proje kapsamında KOSGEP - İŞKUR Eğitmeni Mehmet Yılmaz öncülüğünde daha önce 25 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kursu verildi. Kursun 2. etabında da 25 olmak üzere toplam 50 kişiye eğitim verilecek. Kurs öncesi kursiyerler ile bir araya gelen Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, kursiyerlere başarılar diledi.

Toman, kursiyerlere tavsiyelerde bulunarak, “Hepiniz hayallerinizin peşinde koşun. Sakın olmaz demeyin. Yapmak istediğiniz projelerinizin, hayallerinizin peşini bırakmayın. Kimse sizleri yolundan çevirmesin. Bu kurslarda eğitim gören arkadaşlardan 3 kişide olsa kendi işini kurması çok önemli. Avrupa’da her yüz kişiden yedisi kendi işini kuruyorsa bunu başarı olarak görüyorlar. Ülkemizde ise bu rakam yüz kişiden 8 veya 9 kişi kendi işini kuruyor. Bu konuda Avrupa’dan daha iyi seviyedeyiz. Ayrıca bize ve size bu kursun açılmasında yardımcı olan Başkanıma ve MASTÖB ailesine ayrıca hiçbir şekilde parayı önemsemeden sizlere bu eğitimi veren KOSGEP - İŞKUR Eğitmeni Mehmet Yılmaz Hocama çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ise, “İŞKUR Müdürümüz ve ekibi bu kursla ilgili çok büyük hassasiyet gösteriyorlar. Bizim sahada en büyük eksikliğimiz işi sahada eğitimsiz insanların çokça iş yapması. Şu an ben 1979’dan beri Malatya’da ticaret ile uğraşıyorum izliyorum. Malatya’da bir çok alanda işin ehlisi değil, ben bu işi yapacağım diyen alt yapısı olmayan insanların işin içine girmesi. Bu konuda böyle eğitimlerin olması Malatya’da kaliteyi arttıracaktır ve işi bilenler işin başına geçecektir. Ben bu vesile ile İl Müdürüm Vahap Beye ,Müdür Yardımcısı Çetin Bey’e ve İŞKUR ekibine ayrıca MASTÖB Ailesine teşekkürler ediyorum. Bir de Mehmet Hocama teşekkür ediyorum böyle eğitimi sizlere verdiği için” diye konuştu.busabahmalatya.com