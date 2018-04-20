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Maski,Yatırımları Anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir’de yatırımlarını anlattı.

Maski,Yatırımları Anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir’de yatırımlarını anlattı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:40
Maski,Yatırımları Anlattı

Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya, İşletmeler Dairesi Başkanı ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı; Arapgir İlçe Belediye Başkanı, Kaymakamı ve muhtarların katılımıyla ilçe genelinde yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 1 Nisan 2015 yılında kurulduk. 4 yıllık süre zarfında Malatya genelinde dev yatırımlar yaptık. Büyükşehir süreciyle birlikte il genelinde 305 milyonluk yatırım gerçekleştirdik. 11 ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını yeniledik. Bu kapsamda Arapgir ilçemize yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 30 milyon değerindeki 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon hattını ilçe merkezine yapmak için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu

KANGREN OLMUŞ MESELEYİ ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “2009’dan bu yana altyapı ile uğraşıyoruz. Çünkü vadilerin içerisinde akan derelerimizin tümüyle kirlendiği, çocukluğumuzda balık tuttuğumuz derelerin yanından bile geçmenin mümkün olmadığı, depo sistemlerinde su olmasına rağmen abonelere suyun ulaştırılamadığı, arızasının yapılmakla yetiştirilemediği büyük bir coğrafyanın, kangren olmuş meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Arapgir’in geleceğine ışık tutan bir yatırımla Arapgir’i buluşturuyoruz. Merkez ve 16 mahallemizi kapsayan bu yatırımı MASKİ Genel Müdürlüğü gerçekleştirecek. Bu süreçte bizler elimizden geleni yapacağız.  Bize düşen; bu işin bize ait olduğunu bizim için yapıldığı bilincinde olmaktır. İlçemize yapılan bu yatırım çok büyük. Bizlerin küçük kayıplarımız Arapgir’in menfaati önüne geçmemeli, iş engellenmemelidir. Bu programı tertip eden MASKİ Genel Müdürlüğümüze, çok kıymetli genel Müdür Yardımcımıza ve daire başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Arapgir Kaymakamı Salih Sak da, “Hep altyapıdan dem vurduk, altyapıya yüklendik. Haksız mıydık, değildik. Çok eski bir altyapımız vardı. Her taraftan kaçaklar vardı. Arapgir’e yetecek suyun fazlası depolarda vardı ama yetmiyordu. Çünkü şebeke hattı çok eskiydi. Kayıpkaçaklar oluyordu. Altyapı işi çok zordur. Bu bilgilendirme toplantısı çok yerine oldu. Bu toplantı ilçemizde başlayan, gelecek yıllarımızı garanti altına alacak olan altyapı yatırımına sabretmemiz için yol gösterici oldu. Şahsım ve temsil ettiğim makam adına MASKİ’ye teşekkür ediyorum. Cesaretle sabredeceğiz ve bu sürecin sonunda su sıkıntımızı merkez mahallelerimizde çözüme kavuşturacağız” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

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MASKİYatırımMalatya
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