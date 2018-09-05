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MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:09
MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Binasında yapılan toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu yaptığı konuşmada, “MASKİ olarak kendimizi ifade etmenin ilk toplantısını Battalgazi muhtarlarımızla yapıyoruz. Buraya daha çok merkez mahalle muhtarlarımız davet ettik. Çünkü merkez muhtarlıklarımızın sorunlarıyla, yine Battalgazi kırsal kesimin sorunları karakteristik olarak birbirinden çok farklı. Bu açından inşallah onları da en kısa zamanda burada ağırlayacağız ve dinleyeceğiz. Malatya merkezde Allah’a hamdolsun su kaynağında, su temininde sorun yaşamıyoruz. Malatya’mızın altyapısını güçlendirmek için tüm ekiplerimizle 7/24 çalışıyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkürlerimiz sunuyorum” diye konuştu.

ALTYAPI YATIRIMLARI…

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise sözlerine MASKİ’yi tebrik ederek başladı. Tüfenkci, “MASKİ ve genel müdürümüzü tebrik ediyorum. Muhtarlarımızı özellikle çalışmaları noktasında bilgilendirmek ve onlarla yakın işbirliği içinde olmak çok önemlidir. Türkiye iklimi gitgide kuraklaşan bir iklim halini alıyor. Dolayısıyla su coğrafyamız veTürkiye için büyük önem taşıyor. Suyu israf etmememiz gereken bir noktadayız. Bu Malatya’mız içinde geçerli, çünkü Malatya’da da yağış oranlarının her yıl azalarak geldiğini görüyoruz. Onun için akılcı çözümler üretmemiz, yatırımlarımızı ona göre yapmamız önemli. MASKİ Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte çok ciddi altyapı yatırımlarına girişti. Yaklaşık 400 milyonluk bir bütçeyle giden bir kuruluşumuz. İlçelerimizin büyük bir bölümünde altyapı ihaleleri yapan ve her şeyiyle önemli işlere imza atan bir kurumumuz. İşte Akçadağ’ın altyapısına baktığımızda, Doğanşehir’in altyapısına baktığımızda, Yeşilyurt’un altyapısına baktığımıza, Arapgir, Arguvan ve Pütürge’nin altyapısına baktığımızda gerçekten insanımıza verilen değeri görüyoruz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MASKİMuhtarlarIstişare Toplantısı
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