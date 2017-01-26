Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü son 3 yılda yaklaşık maliyeti 67 milyon TL olan 446 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirdi.

İlk etapta kanalizasyon hattı olmayan ve aciliyet arz eden yerlerde çalışmaların yoğunlaştığını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, 2016’da Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere 11 ilçe merkezinde kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hattı çalışması, parsel bacası yapımı ve parsel bacası yükseltme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

2016 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarını sorunsuz bir hale getirmek için projelerimizi yaptık. 2016 yılında Malatya genelinde yaklaşık 38.6 Milyon TL tutarında 259 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışması yaptık. Son 3 yılda yaklaşık maliyeti 67 Milyon TL yatırımla 446 kilometre modern bir kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı alt yapı ağı oluşturduk. Yapılan çalışmaların tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın rahatı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ