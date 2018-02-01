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MASKİ’DEN 2 BİN 433 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Malatya’nın tamamında 4 yıl içinde toplamda 2 bin 433 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, 11 ilçede çalışmalar yaptıklarını söyledi.

MASKİ’DEN 2 BİN 433 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Malatya’nın tamamında 4 yıl içinde toplamda 2 bin 433 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, 11 ilçede çalışmalar yaptıklarını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 13:52
MASKİ’DEN 2 BİN 433 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehri kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yazıhan ilçesinde maliyeti 6,2 milyon TL olan 37 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı. Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu minvalde ilerleyerek Malatya merkez ve ilçelerinde özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, kuruldukları günden beri şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilemek için incelemeler yaptıklarını söyledi.

ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK

Halkı daha yaşanılabilir bir Malatya’ya kavuşturduklarını kaydeden Do. Dr. Özdemir, “Projelerini hazırlayıp hayata geçirdik. Malatya’nın tamamında 4 yıl içinde toplamda 2 bin 433 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. Merkez ve 11 ilçede çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Yazıhan İlçesi genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezinde 6,2 milyon TL maliyetinde 37 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmamızı tamamladık. Hat çalışmalarımızın yanı sıra 600 adet parsel bacası ve 647 adet muayene bacası çalışması gerçekleştirdik. İnsan ve çevre sağlığını önemsiyoruz. Kanalizasyon altyapısında kaynaklı çevreye ve insana zarar verebilecek tüm sorunları ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizin tamamında gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarla kullanım ömrünü tamamlamış altyapı ağını yeniliyor, halkımızı daha yaşanılabilir bir Malatya’ya kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Malatya’Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)
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