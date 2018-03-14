MASKİ’DE SINAV HEYECANI

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin işçilerin kadroya geçirilme süreçleri devam ederken, MASKİ Genel Müdürlüğünde taşeron kapsamında çalışan 577 personelde sınav heyecanı başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçilerin, 696 sayılı KHK’nın geçici 24. maddesi gereğince işçi statüsüne geçişlerine ilişkin başvuruları yapılmıştı. Başvuruları kabul edilen personellerin sınav heyecanı başladı. 13 Mart 2018 Salı günü (dün) itibariyle başlayan sınav süreci 17 Mart 2018 Cumartesi günü sona erecek. Sınav, personellerin görevlerine göre uygulama ve yazılı olmak üzere iki oturumda yapılacak.

UYGULAMALI VE YAZILI SINAV YAPILACAK

13-14 Mart tarihlerinde uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek. 17 Mart tarihinde ise yazılı sınav yapılacak. Kurulan komisyon tarafından yapılan uygulamalı sınava 343, yazılı sınava 234 personel katılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde toplamda 577 personel taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavına katılacak.(Bülten) busabahmalatya.com