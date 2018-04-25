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Maski’de İstişareler Devam Ediyor

Ordu OSKİ, Samsun SASKİ ve Trabzon TİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundular. MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, misafirlere kurumu tanıtarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Maski’de İstişareler Devam Ediyor

Ordu OSKİ, Samsun SASKİ ve Trabzon TİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundular. MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, misafirlere kurumu tanıtarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:02
Maski’de İstişareler Devam Ediyor

4 yıl içinde kurumsallaşmasını tamamlayan, il genelinde 2 bin 433 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştiren MASKİ, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projeleriyle Türkiye’de birçok su ve kanalizasyon idaresine örnek teşkil ediyor.

Kendi projelerini hayata geçirirken diğer su ve kanalizasyon idareleriyle istişare içinde olarak daha sağlam ve modern altyapı inşa etme yolunda ilerliyor. Bu kapsamda OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal, Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Tandoğan, Samsun SASKİ Atıksu Arıtma Daire Başkanı Nihat Mıhçı ve İçmesuyu Daire Başkanı Cihan Güller, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

24 BİN METREKARELİK HANGARI TANITTI

Misafirleri MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında ağırlayan Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir,  konferans salonunu, altyapı malzemelerin bağımsız laboratuvarlarda kalite testlerinden geçtikten sonra kodlanarak sistemli bir şekilde raflarda muhafaza edildiği 24 bin metrekarelik hangarı tanıttı. Malatya’nın kaptajdan gelen içmesuyunun bilgisayar ortamında adım adım izlendiği, online olarak vanaların açılıp kapatılabildiği depoların kontrolü online olarak yapıldığı SCADA hakkında bilgi verdi. Doğu ve Güneydoğu’nun en büyüğü olan Çevre Laboratuvarının yaptığı çalışmaları ve akredite olma sürecini anlattı. 4 yıl içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve 2018 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında misafirlere sunum yapan MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, böyle istişare toplantılarının sürekli yapılması gerektiğini ifade etti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMASKİözgür özdemir
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