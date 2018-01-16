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MASKİ: ALT YAPIYI GARANTİ ALTINA ALDIK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son 4 yılda maliyeti yaklaşık olarak 197 milyon TL bin 692 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı. Şehrin içme suyu altyapısı garanti altına alındı.

MASKİ: ALT YAPIYI GARANTİ ALTINA ALDIK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son 4 yılda maliyeti yaklaşık olarak 197 milyon TL bin 692 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı. Şehrin içme suyu altyapısı garanti altına alındı.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 14:15
MASKİ: ALT YAPIYI GARANTİ ALTINA ALDIK

2014 yılında kurulan ve kuruldukları günden itibaren şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü her geçen yıl çalışmalarına yenisini ekleyerek adından söz ettiriyor. 2017 yılında gerçekleştirilen içme suyu altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’mızın Kaptaj’dan gelen temiz suyunu vatandaşlarımıza aynı katiyetle ulaştırma hedefiyle göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Suyun Kaptaj’dan çıkışından itibaren çalışmalar yaparak içme suyunun yönetimini MASKİ güvencesi altına aldık” diye konuştu.

2014’TEN 2017’YE

Dr. Özdemir, “Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımızla kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu altyapısını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniledik. Fiziki kayıp kaçak çalışmalarımızla içme suyunu kontrolümüz altında tutuyoruz.  Mevcut hatların bakım ve onarımı, su depolarının ölçümlerini yapıyoruz. Son 4 yılın verilerini söylemek gerekirse; 2014 yılında 156 kilometre, 2015 yılında 320 kilometre, 2016 yılında 538 kilometre ve 2017 yılında 678 kilometre olmak üzere toplamda bin 692 kilometrelik içme suyu hat çalışması gerçekleştirdik. 2018 yılında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” sözlerini kaydetti. (Bülten)

HABER MERKEZİ

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