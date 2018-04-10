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MASKİ YETKİ BELGESİNİ ALDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Laboratuvarı’nda uygulamak üzere tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analizi yetki belgesini aldı.

MASKİ YETKİ BELGESİNİ ALDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Laboratuvarı’nda uygulamak üzere tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analizi yetki belgesini aldı.

10 Nisan 2018 Salı 12:11
MASKİ YETKİ BELGESİNİ ALDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendirerek modern bir altyapı inşa ediyor. Kaptaj’dan gelen suyu aynı kaliteyle vatandaşların musluklarına ulaştırıyor. MASKİ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük laboratuvarında içmesuyu analizlerinin yanı sıra tarımsal amaçlı sulama analizlerine de önem veriyor.

SUYUN ULAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çevre Laboratuvarı’nın gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Laboratuvarımızın akredite olması için gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden, tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu yetki belgesini aldık. Aldığımız yetki belgesiyle; bitki analizleri, toprakta temel analizler, sulama suyu analizi ve detaylı toprak analizleri yapabileceğiz. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız içmesuyunun kalitesini düzenli kontrol ederken, çiftçimize de bu yetki belgemizle hizmet sunacağız. Tarımsal sulama için kullanılacak suların analizleri, ayrıca detaylı olarak toprak analizleri yapılacak. Altyapı çalışmalarımızın yanı sıra suyun vatandaşlarımızın kullanımına doğru bir şekilde ulaşması içinde çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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