MASKİ YERİN ALTINDAN ÇÖZÜM BULUYOR

Malatya’ya hizmet eden en önemli kurumlardan biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı çalışmamalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla şehrin geleceğini garanti altına alıyor. Bu kapsamda şehir hayatını ve şehrin trafiğini aksatmamak için yerin altından çözümler buluyor.

100 YIL DAYANIKLI ALTYAPI

Yerin altından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle Malatya merkez ve diğer 11 ilçe sorumluluk alanımıza dâhil oldu. Bizlerde bu sorumlulukla projeler yaparak hayata geçiriyoruz. Şehrimize 100 yıl dayanıklı altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken bölgenin trafiğine ve çevreye zarar vermemeye dikkat ediyoruz. Bu kapsamda yerin altından altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ergenekon Köprüsü İstasyon Mevkiinde; 2 tanesi tren yolunun altından, 1 tanesi de askeriye bölgesinden Ergenekon Köprüsü’nün olduğu bölgede olmak üzere 3 tane yatay sondaj geçişi yaptık. Yerin 3 metre altından 700’lük borular kullanarak 200 metre boyunca hat çalışması gerçekleştirdik. Bölge halkını yormadan trafiği aksatmadan çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin altyapısını Büyükşehir güvencesine almak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere sağlıklı ve modern bir altyapı bırakmak” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com