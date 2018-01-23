MASKİ'YE ÖDÜL

2011 yılından beri her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Geospatial World Forum, bu yıl, 70 ülkeden bin civarı kurum ve kuruluşun katılımıyla 15-19 Ocak 2018 tarihlerinde Hindistan’ın Haydarabad kentinde yapıldı.

Geospatial World Awards (Geospatial Dünya Ödülleri), Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geospatial) sektöründeki örnek uygulamaları ve yenilikleri tanıtmayı amaçlayan, uluslararası çapta kabul görmüş, sektörel olarak en fazla katılımcıyı toplayan özel ödüllere dünya çapındaki farklı ve özgün coğrafi bilgi sistemleri projeleri aday olarak başvuru yapabiliyor.



‘Su Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi’ alanında Geospatial Dünya Ödüllerine aday olan MASKİ Genel Müdürlüğü, Hindistan’da düzenlenen programda MASKİ CBS Projesi ile mükemmellik ödülü almaya hak kazandı.

Proje ile kurumun sahip olduğu altyapıların ve üstyapıların konumları, durumları, kapasiteleri, verimlilikleri gibi birçok öznitelik bilgisi tutulurken ve kullanıcılara birçok analiz imkanı da sunuluyor. Açık kaynak kodlu yazılım alt yapısı ile geliştirilen uygulama, web, masaüstü ve mobil platformlarda kullanıcılara hizmet veriyor.

