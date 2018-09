MASKİ, YATIRIMLARINI BU SİSTEMLE TAKİP EDİYOR

Konu ile ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Uygulama web, tablet ve mobil platformlarında çalışarak sahada yapılan yatırımlarımızı her an her yerden takip edip izleyebiliyoruz. Sahada yürütülen tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarının harita üzerinde baştan sona planlanmasını denetlenmesini ve yönetilmesini sağlıyor“ dedi.

“SAHA YÖNETİMİ VE İŞ HÂKİMİYETİ DAHA KOLAY YAPILMAKTADIR”

Sistem sayesinde merkez ve saha kopukluğunun ortadan kaldırıldığını belirten Mumcu, “Yazılım sahayı denetlememizi, işlerin ilerleme durumlarını ve sürekli iletişim halinde olmamızı sağlıyor. Sistem üzerinde tanımlı olan işlere ait yüklenici, kontrolör ve diğer takip bilgileri sayesinde o işe ait hak ediş sayısı, kontrol sayısı, kontrol bilgileri, ilerleme durumları, fotoğraflar gibi birçok bilgiye anında ulaşmamızı sağlıyor. Yatırım bilgilerinin harita üzerinde konum bazlı gösterilmesi ile saha yönetimi ve iş hâkimiyeti daha kolay yapılmaktadır. Sistemde kayıtlı her türlü veri raporlanıp yöneticilere sunulmaktadır. Bu sayede Malatya’nın hangi noktasında hangi projenin ne aşamada olduğu, projelerin tamamlanma durumları, fiziki ilerleme yüzdeleri, yüklenen fotoğraflar gibi projelere ait her türlü bilgi ayrıntılı olarak izlenebilmektedir. Yatırım İzleme Sistemi MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Personelleri tarafından başarılı bir şekilde yürütülüyor. Sistemin hazırlanmasında ve işletilmesinde emeği geçen tüm Bilgi İşlem Dairesi personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com