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MASKİ personeline etkili iletişim semineri

MASKİ tarafından “Etkili İletişim ve Diksiyon” semineri düzenlendi. Birçok kurum personelinin bulunduğu seminerde sunum yapan TRT Ana Haber Sunucusu Zafer Kiraz, “Malatya’ya yabancı değilim. Kökenim Elazığlı. Aranızda olduğum için çok mutluyum” dedi.

MASKİ personeline etkili iletişim semineri

MASKİ tarafından “Etkili İletişim ve Diksiyon” semineri düzenlendi. Birçok kurum personelinin bulunduğu seminerde sunum yapan TRT Ana Haber Sunucusu Zafer Kiraz, “Malatya’ya yabancı değilim. Kökenim Elazığlı. Aranızda olduğum için çok mutluyum” dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:37
MASKİ personeline etkili iletişim semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Müdürlüğü tarafından “Etkili İletişim ve Diksiyonsemineri düzenlendi. TRT Ana Haber Sunucusu Zafer Kiraz’ın konuk olduğu seminere MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, MASKİ personelleri, Valilik, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerden personeller katıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini anlatan video gösterimiyle başlayan seminer, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu’nun konuşmasıyla devam etti. Mumcu, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak 2018 yılı hizmet içi eğitimleri kapsamında ön görülen takvimlerinden bir tanesinin de Zafer Kiraz’ın bilgi paylaşımıyla ilgili bir sunum yapacağını söyledi.

BİLGİ ÇAĞINDA ÜLKELER YARIŞIYOR

İletişimin çok önemli olduğunu ifade eden Mumcu, “İletişim beşikten mezara kadar insanoğlunun yeryüzünde kendisine biçilen ömür çerçevesinde çok önemli bir başlık. İnsanın kendisini ifade etmesi, tutarlı, kararlı, cesur, düzgün, ahlaki, sorumluluk içeren, bilgiye dayalı birçok bileşeni var. Tabi bilgi çağında, günümüz dünyasında ülkeler yarışıyor. Rekabet halinde. Sonra başka bir evreye geçtik, bölgeler yarışmaya başladı. Sonra şehirler yarışmaya başladı, mahalleler yarışmaya başladı, belki sokaklar, belki insanlar. Artan nüfusla birlikte dünya özellikle iletişim çağında, bilgi çağında, bilişim çağında hakikaten hızla başka bir yerlere eviriliyor ve bu anlamda bu kadar büyük bir rüzgarın türbülansı içerisinde iletişim insanoğlu için kendini ifade etme anlamında ve kendini konumlandırma anlamında en büyük silahlarından birisi olduğunu da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BİREY ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DE BİR İLETİŞİM ŞEKLİ VAR

MASKİ’nin yaklaşık 750 civarında çalışanıyla, 12 bin 400 kilometrede, 800 bine yakın insana hizmet vermeye çalışan bir kurum olduğunu belirten Mumcu, şunları kaydetti:

“İletişim aile içinde başlayıp, eşler arasında, iş yerinde, sokakta, belki seyahat esnasında yaşamın birçok değişik noktalarında ihtiyaç duyulan gerek bedeni gerek sözlü gerek yazılı bir şekli var ama bizim kurumsal anlamda hitap etmemiz gereken önemli başlığıyla artık bireyle devlet arasındaki ilişki, devletle birey arasındaki ilişkinin de bir iletişim şekli var. MASKİ yaklaşık 750 civarında çalışanıyla, 12 bin 400 kilometrede 800 bine yakın insana hizmet vermeye çalışan bir kurum. O halde bu kadar paydaşımızın bu kadar iletişim içerisinde olduğumuz bir şehirde vatandaşla kurumumuz arasındaki iletişim şekli çok daha önemli bir yere oturuyor. Bir yandan kurumsal anlamda kendimizi ifade etmemiz lazım bir yandan da kendisini ifade etmeye çalışan bireye karşı, vatandaşa karşı nasıl pozisyon alacağımızın önemi belki de burada ortaya çıkıyor. Kaldı ki son dönem kamusal alanda artık vatandaş ibaresinin yerine müşteri kavramı kullanılmaya başlıyor. Ve müşteri yaklaşımıyla baktığımızda ‘müşteri her zaman haklıdır’ ve müşteriyle hakikaten kurumun temsili anlamında çok doğru, çok tutarlı, çok kararlı bir iletişim şekli kurmamız gerekiyor. Kendimizi ifade etmemiz anlamında iletişim hepimiz için herkes için önemli bir başlık.”

BURAYA YABANCI DEĞİLİM

Biyografisi anlatıldıktan sonra söz alarak sunumuna başlayan Zafer Kiraz ise, “Buraya yabancı değilim. Kökenim Elazığlı. Hayatım boyunca belki de 5-6 kez gitmişimdir oraya. En son bu yıl 1,5-2 ay önce 2017 yılında kaybettiğim babamın ardından yapılacakları hayırlı bir evlat olarak 11 yıl sonra yerine getirebildim, çünkü ancak fırsat bulabildim. Dolayısıyla bölgeye, kültüre, insana yabancı değilim. Ama hayatım hep Ankara’da geçti. TRT Genel Müdürlüğü de Ankara’daydı. Dolayısıyla Ankara dışında herhangi bir yerde yaşama şansımızda açıkçası olmadı. Malatya’ya da yabancı değilim. Bu yıl içerisinde yine geldim. Zannedersem nisan veya mayıs ayıydı. Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir seminerimiz vardı. Orada 3-4 saat kadar konuşma fırsatım oldu. AVM’ye de gittim, orada bir açılışa da katıldım. Sonra çarşıya gittim, o dünyanın güzel şeyi olan gün kurusundan aldım. Aranızda olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
MASKİEtkili İletişim Ve DiksiyonSeminer
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