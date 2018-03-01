MASKİ ‘KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ’ VERDİ

MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı yatırımları gerçekleştirirken personellerin eğitimlerini de önemsiyor. Kurum içi ve kurum dışında yıl içerisinde personellerin katılımıyla birçok eğitim düzenliyor. Bu kapsamda 2018 yılının ilk kurum içi eğitimi MASKİ Hizmet Binası Ab-ı Hayat Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitmen Fuat Sağıroğlu tarafından verilen ve on beş gün boyunca devam eden eğitimlerde, tüm birimlerden personellere; iletişim teknikleri, etkili konuşma, problem çözme, müşteri ilişkileri, stres yönetimi, motivasyon, takım çalışması ve kurum kültürü eğitimi düzenledi.

15 GÜNLÜK EĞİTİM

Eğitime kurumun tüm daire başkanlıkları ve müdürlüklerinin personelleri katıldı. İlçe şefliklerinde çalışan ve hizmet binasına gelemeyen personeller için ilçe şefliklerine gidilerek orada eğitim verildi. 15 gün süren eğitimin 1. haftasında iletişim teknikleri, etkili konuşma, problem çözme ve müşteri ilişkileri eğitimi verildi. 2. haftada ise; stres yönetimi, motivasyon, takım çalışması ve kurum kültürü eğitimi verildi. Personellerin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve çalışma şartlarında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaları için etkili bir eğitim oldu. Stres yönetimini sağlayarak, motivasyonlarını yüksek tutmaları için önemli bilgiler verildi. Takım ruhunun diri kalması için takım çalışmalarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Güçlü ve güvenilir bir kadroya sahip olan MASKİ Genel Müdürlüğü personelinin niteliklerini sürekli arttırarak altyapıda sorunsuz bir Malatya inşa etmek için çalışıyor.(Bülten) busabahmalatya.com