MASKİ'de Uğur, depremi!

Atama furyasıına ilk olarak MASKİ'den başlandı. Malatya'nın Büyükşehir olması iile birliikte adından söz ettiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla bu görevden uzaklaştırıldı. Özdemir'de boşalan koltuğa ise Büyükşehir Gel Sekreter yardımcısı Ertan Mumcu'nun atandığı öğrenildi.

Öteydan busabahmalatya.com'un edindiği bilgilere göre büyükşehir beldiyedesin önümüzdeki günlerde daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarınında görevden alınacğı ifade edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü görevinden alınan Doç. Dr. Özgür Özdemir, Büyükşehir Belediyesi’nde kendisi için teklif edilen genel sekereter yardıcımcılığı görevini kabul etmediği, Ankara’dan gelen bazı tekliflere sıcak baktığı ve büyük ihtimalle Ankara’da çalışmaya başlayacağı öğrenildi