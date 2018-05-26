Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926

MASKİ'de Uğur, depremi!

Ahmet Çakır'ın 25 haziranda yapılacak olan milletvekili saçimlerinden aday olmasında dolayı Büyükeşhiir beldiyesine seçilen Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Hacı Uğur'un göreve gelmesi ile birlkte büyükşehirde daire başkanlıkarı e genel müdürlüklerde biir dizi atama furyası başladı.

MASKİ'de Uğur, depremi!

Ahmet Çakır'ın 25 haziranda yapılacak olan milletvekili saçimlerinden aday olmasında dolayı Büyükeşhiir beldiyesine seçilen Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Hacı Uğur'un göreve gelmesi ile birlkte büyükşehirde daire başkanlıkarı e genel müdürlüklerde biir dizi atama furyası başladı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 23:24
MASKİ'de Uğur, depremi!
Atama furyasıına ilk olarak MASKİ'den başlandı. Malatya'nın Büyükşehir olması iile birliikte adından söz ettiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla bu görevden uzaklaştırıldı.  Özdemir'de boşalan koltuğa ise Büyükşehir Gel Sekreter yardımcısı Ertan Mumcu'nun atandığı öğrenildi.

Öteydan busabahmalatya.com'un edindiği bilgilere göre büyükşehir beldiyedesin önümüzdeki günlerde daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarınında görevden alınacğı ifade edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü görevinden alınan Doç. Dr. Özgür Özdemir, Büyükşehir Belediyesi’nde kendisi için teklif edilen genel sekereter yardıcımcılığı görevini kabul etmediği, Ankara’dan gelen bazı tekliflere sıcak baktığı ve büyük ihtimalle Ankara’da çalışmaya başlayacağı öğrenildi

Son Güncelleme: 26.05.2018 23:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat’tan MTSO’ya ziyaret
Polat’tan MTSO’ya ziyaret
"Beylerderesi Şehir Parkı" çalışmalar sürüyor
"Beylerderesi Şehir Parkı" çalışmalar sürüyor
Polat iftarını muhtarlarla birlikte açtı
Polat iftarını muhtarlarla birlikte açtı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim