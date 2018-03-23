MASKİ'DE KADRO DIŞI KALAN OLMADI

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin, işçilerin kadroya geçirilme süreçleri devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde taşeron kapsamında çalışan 578 personelin yazılı ve uygulamalı sınavları yapıldı.

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavı MASKİ Genel Müdürlüğü binasında; personellerin görevlerine göre uygulama ve yazılı olmak üzere iki oturumda yapıldı. 13-14 Mart tarihlerinde uygulamalı sınavlar, 17 Mart tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; işçi statüsüne geçişe ilişkin başvuru şartlarını taşıyıp sınava girmeye hak kazandığı tespit edilen personelin, görevlendirilen sınav kurulu tarafından sınavları yapılarak, 578 personel kadroya geçişe hak kazandı.

Sınav Kurulu tarafından sözlü/uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazananların listesine www.maski.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi. busabahmalatya.com