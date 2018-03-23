Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116530
ALTIN
171.582
DOLAR
3.9583
STERLİN
5.6072
EURO
4.8832

MASKİ'DE KADRO DIŞI KALAN OLMADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nde taşeron 578 personel kadroya hak kazandı.

MASKİ'DE KADRO DIŞI KALAN OLMADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nde taşeron 578 personel kadroya hak kazandı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 17:05
MASKİ'DE KADRO DIŞI KALAN OLMADI

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin, işçilerin kadroya geçirilme süreçleri devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde taşeron kapsamında çalışan 578 personelin yazılı ve uygulamalı sınavları yapıldı.

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavı MASKİ Genel Müdürlüğü binasında; personellerin görevlerine göre uygulama ve yazılı olmak üzere iki oturumda yapıldı. 13-14 Mart tarihlerinde uygulamalı sınavlar, 17 Mart tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; işçi statüsüne geçişe ilişkin başvuru şartlarını taşıyıp sınava girmeye hak kazandığı tespit edilen personelin, görevlendirilen sınav kurulu tarafından sınavları yapılarak, 578 personel kadroya geçişe hak kazandı.

Sınav Kurulu tarafından sözlü/uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazananların listesine www.maski.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 23.03.2018 17:10
Anahtar Kelimeler:
Maski Taşeron KadroMalatyaMASKİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BULUŞMALAR BAŞLADI
BULUŞMALAR BAŞLADI
''GÖNÜL ARZU EDİYOR Kİ...''
''GÖNÜL ARZU EDİYOR Kİ...''
GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI
GÖZTEPE MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim