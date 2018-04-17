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Maski, Belediyede Vezne Açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet sunmak için, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında, abonelik işlemleri için büro ve fatura ödemesi için vezne açtı.

Maski, Belediyede Vezne Açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet sunmak için, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında, abonelik işlemleri için büro ve fatura ödemesi için vezne açtı.

17 Nisan 2018 Salı 12:06
Maski, Belediyede Vezne Açtı

Büyükşehir süreciyle birlikte Malatya hızla gelişip modern bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın öncülüğünde; Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ilçesi ve diğer 11 ilçenin altyapı ve üstyapısı yenilenerek şehir yapılanması gerçekleşiyor.

ÖDEME NOKTALARI

Malatya’nın altyapısına hizmet ederek sağlam gelecek inşa etmek için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara abonelik işlemleri ve fatura ödeme noktasında kolaylıklar sağlıyor. Malatya’nın birçok bölgesinde fatura ödeme merkezi bulunuyor. Mevcut ödeme noktaları ‘Büyükşehir Belediyesi, Akpınar Şubesi (SOS Binası), Çilesiz Otobüs Durağı, Paşaköşkü Su Deposu Önü’ adreslerinde bulunuyor.

PTT ve MASKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalardan da vatandaşlar faturalarını ödeyebiliyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermek üzere abonelik işlemlerinin yapılacağı büro ve faturaların ödenebileceği bir vezne MASKİ tarafından açıldı. Böylece Battalgazi İlçesi’nde ikamet eden vatandaşlarımızın bulundukları bölgede kolaylıkla işlem yapabilmelerini sağladı. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MASKİVezneMalatya
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