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MASKİ, BAŞKANLARLA İSTİŞAREDE BULUNDU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 11 ilçenin belediye başkanlarını kurumlarında ağırlayarak, ilçelerde 2018 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MASKİ, BAŞKANLARLA İSTİŞAREDE BULUNDU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 11 ilçenin belediye başkanlarını kurumlarında ağırlayarak, ilçelerde 2018 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

03 Nisan 2018 Salı 12:21
MASKİ, BAŞKANLARLA İSTİŞAREDE BULUNDU

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. 4 yılda maliyeti 305 milyon TL olan 2 bin 433 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladı.

TOPLANTI 1 HAFTA SÜRDÜ

11 ilçede yapılacak yatırımlarla ilgili MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya, yatırım inşaat, işletmeler, tesisler ve atık su arıtma daire başkanları ve şube müdürleri,ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. 2014 yılından itibaren ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlar konuşuldu. 1 hafta süren toplantılarda ilçelerin daha modern bir altyapıya kavuşması için istişare yapıldı. İlçelerin altyapı ihtiyaçları konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu. MASKİ yetkilileri 2018 yılında ilçelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe belediye başkanları ilçelerinin ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını dile getirerek yapılmasını istedikleri projelerden bahsettiler. MASKİ yetkilileri, vatandaşların musluklarına daha sağlıklı içmesuyu ulaştırmak, daha modern kanalizasyon altyapısı inşa ederek gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. (Bülten)busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMASKİ
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