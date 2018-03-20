MART AYI TOPLANTILAR TAMAMLANDI

Meclis Toplantı Salonunda yapılan 3. birleşime Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Toplantı öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferinde Çanakkale grubu Komutanı olan Arapgirli Cevat Çobanlı'yı anan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, "Çanakkale Zaferinin 2. Komutanı Cevat Paşadır. Bir Malatya büyüğü olarak kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Çanakkale Zaferinin büyük bir destan olduğunu belirterek, Arapgirli Cevat Çobanlı’nın bu zaferde Nusret mayın gemisiyle büyük bir destan yazdığını söyledi. Cevat Çobanlı anısına Arapgir ilçesinde bulunan Cevat Çobanlı Konağı ile Şakir Çobanlı Camisini restore ettiklerini belirten Cömertoğlu, meclisteki anmadan dolayı Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’e teşekkür etti.

İmar ağırlıklı maddelerin yer aldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yol ağının belirlenmesi için sunulan teklifte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde olup mevcutta açılmamış 22 metre ve üzeri genişliğe sahip olan yolların da Büyükşehir belediyesi sorumluğunda olması kararlaştırıldı. Meclis Toplantısında Kuluncak ilçesine ait bazı parsellere ibadet alanı ve spor tesisi alanı fonksiyonu verilmesi de kabul edildi.

Toplantıda, Nisan ayı meclis toplantısının 11 Nisan Çarşamba günü saat 14:00 da yapılması kararlaştırıldı. busabahmalatya.com