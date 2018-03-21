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MART AYI MECLİS TOPLANTISI SONLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını, 20 Mart Pazartesi günü yaptığı üçüncü oturumla tamamladı.

MART AYI MECLİS TOPLANTISI SONLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını, 20 Mart Pazartesi günü yaptığı üçüncü oturumla tamamladı.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 10:40
MART AYI MECLİS TOPLANTISI SONLANDI

Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’te yapılan üçüncü oturuma Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

Toplantı öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde Çanakkale grubu Komutanı olan Arapgirli Cevat Çobanlı'yı anan Hasan Göğüs, “Çanakkale Zaferi’nin 2. Komutanı Cevat Paşadır. Bir Malatya büyüğü olarak kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da, Çanakkale Zaferi’nin büyük bir destan olduğunu belirterek, Arapgirli CevatÇobanlı’nın bu zaferde Nusret Mayın Gemisi ile büyük bir destan yazdığını söyledi. Cevat Çobanlı anısına Arapgir ilçesinde bulunan Cevat Çobanlı Konağı ile Şakir Çobanlı Cami’sini restore ettiklerini belirten Cömertoğlu, meclisteki anmadan dolayı Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’e teşekkür etti.

22 METRE ÜSTÜ YOLLAR BÜYÜKŞEHİR SORUMLULUĞUNDA

İmar ağırlıklı maddelerin yer aldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yol ağının belirlenmesi için sunulan teklifte; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde olup mevcutta açılmamış 22 metre ve üzeri genişliğe sahip olan yollarında Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olmasıkararlaştırıldı.

Meclis toplantısında Kuluncak ilçesine ait bazı parsellere ibadet alanı ve spor tesisi alanı fonksiyonu verilmesi kabul edildi.

Nisan Ayı Meclis Toplantısının 11NisanÇarşambagünü, saat 14.00’teyapılması kararlaştırıldı.(Bülten)busabahmalatya.com 

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Malatya Büyükşehir Belediye MeclisiMart Ayı ToplantısıBusabahmalatya
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