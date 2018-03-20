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MART AYI MECLİS TOPLANTISI DEVAM ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Mart'ta başladığı Mart Ayı Toplantısına, 19 Mart Pazartesi günü yaptığı 2. oturumla devam etti.

MART AYI MECLİS TOPLANTISI DEVAM ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Mart'ta başladığı Mart Ayı Toplantısına, 19 Mart Pazartesi günü yaptığı 2. oturumla devam etti.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:43
MART AYI MECLİS TOPLANTISI DEVAM ETTİ

Meclis Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te yapılan 2. oturuma Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

RABBİM BU MİLLETİ BÜYÜK BELALARDAN KORUSUN

Toplantı öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde millet olarak destanlar yazıldığını belirten Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs,"Afrin Operasyonu Çanakkale Zaferi’ninyanında küçük görünsede bir milletin külünden doğmasından dolayı ve dünyaya bundan sonra ben şamar oğlanı değilim, kendi çıkarlarım doğrultusunda milli politikamı belirlerim deme açısından büyük bir operasyondur. Oradaki Mehmetçiğe selamlarımı gönderiyorum. Çanakkale Zaferi’nde, İstiklal Harbinde, Afrin Operasyonda şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. / toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.'  Yeterki biz beraber ve birlik içinde olalım. Rabbim bu milleti büyük belalar korusun" dedi.

Meclis toplantısında 14 Mart 2018 tarihinde yapılan meclis toplantısının karar özeti okunarak kabul edildi.

İmar ağırlıklı maddelerin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından çağrısı yapılan 'Turizm Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı' kapsamından Büyükşehir Belediyesince sunulacak olan 'Malatya Engelsiz Yaşam Merkezi' projesinin başvurunun yapılabilmesi için karar alınması kabul edildi.

Mart ayı meclis toplantısının 3. oturumunun20 Mart Salı günü, saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediye MeclisiMart Ayı ToplantısıBusabahmalatya
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