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MANİPÜLASYON YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

“Malatya şekerine zam geldi, şeker satışları durdu” iddialarına cevap veren ve şeker fiyatlarında ne bir artış olduğunu ne de şeker satışlarının durdurulduğunu dile getiren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, söylentileri yalanladı. Nuri Murat, “Şeker fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Piyasada bir manipülasyon yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

MANİPÜLASYON YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

“Malatya şekerine zam geldi, şeker satışları durdu” iddialarına cevap veren ve şeker fiyatlarında ne bir artış olduğunu ne de şeker satışlarının durdurulduğunu dile getiren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, söylentileri yalanladı. Nuri Murat, “Şeker fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Piyasada bir manipülasyon yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:06
MANİPÜLASYON YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

“Malatya şekerine zam geldi, şeker satışları durdu” iddialarına cevap veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamada bulundu.İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Başkan Murat, şeker fiyatlarında artış olmadığını ve satışların da devam ettiğini dile getirdi.

SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Şeker fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu söyleyen Başkan Murat, “Ne şeker fiyatında bir artış oldu ne de şeker satışları durduruldu. Bizim fabrikamız bir kamu kurumu olduğu için şeker fiyatlarını hükümet belirliyor. Şeker fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Piyasada bir manipülasyon yaratılmaya çalışılıyor. Şu anda her şey rutin ve satışlar devam ediyor. Şeker çok zam gelmedi. Geçen yıla göre şeker fiyatları hemen hemen aynı. Şekerin kilosu şu anda 2,79 artı KDV, torbası ise 151 TL. bu tür söylentiler bir manipülasyon. Fiyatlarda artış da yok, şeker satışında da herhangi bir engelleme yok. isteyen vatandaş 151 TL parasını yatırdığında istediği kadar şeker alabilir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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