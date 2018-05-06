Hanımınçiftliği İlkokulu tarafından yürütülen ‘’Okumak Yaşamaktır’ projesinde yer alan Projenin Malatya Temsilcisi Esra Tursun, projede yer alan öğrenciler ve Hanımınçiftliği İlkokulu Müdürü Sedat Özkan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Burada konuşan Hanımınçiftliği İlkokulu Müdürü Sedat Özkan, proje hakkında bilgiler vererek, “Biz istedik ki üç yıl önce göreve başlarken öğrencilerimiz yaparak, yaşayarak bizzat öğrensin. Dört duvar arasında kalmasın da, biraz daha böyle topluma uyarlı etkinliklerle anılan bir öğreti olsun istedik. Elhamdülillah geldiğimiz noktada bir çok sportif aktivitelerde, il birincisiydi minikler dalında. Ayrıca da bu yıl daha güzel bir şey üstlendik. Öncelikle uluslar arası bir eğitim platformu olan Twinning platformuna katıldık. Bunun önemini Malatya’ya temsil ederek proje yaptık. Bunda yirmi tane kurum, Türkiye geneli on yedi tanede, uluslar arası diğer devletlerle Fransa başta olmak üzere bu projemizi başarıyla yürütünce bunun yine eğitim platformunun yani Twinningin ‘Okumak yaşamaktır’ projesi ile Malatya temsilciliğini bize verdiler. Tabi ki bu ağır bir şeydi. Manevi desteğini net bir şekilde gördük. Ve bu projede de en çok teşekkür edeceğimiz kurum kim derseniz siz olduğunuz için ziyaret etmek istedik. Battalgazi Belediyesi çok destek verdi. Okumanın önemini ve kültürel değerlerimize katkısı var. Biz sadece okumakla ilgili bir algı değil, aynı zamanda da Battalgazi’mizin turistik yerlerinde Ulu Camimiz olsun, Arslantepe höyüğü olsun, Çınar Parkımız gibi yerlerde fotoğraf çektik. İnşallah 28-29 Mayıs’ta ulusal ve uluslar arası anlamda aynı an, aynı gün yani açılışı yapılacak. AVM’de bu fotoğraflarımızın Battalgazi’yi temsilen tabi sizlerin desteği ile ki olmasaydı yapamazdık. Sergimizi açıp projemizi sonlandıracağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, okumanın ve ‘Okumak Yaşamaktır’ projesinin önemine dikkat çekerek, “Okumayla ilgili göstermiş olduğunuz çaba ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İslam’ın ilk emri ‘oku seni yaratan Allah’ın ismiyle oku’ Tabii ‘ilim Çin’de de olsa git ara bul öğren’ diyen Peygamberimiz, diğer taraftan da Hz Ali (RA) ‘bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ ifadesi de okumanın nedenli önemli olduğunun en temel göstergesidir. Tabi önemli olan Milli eğitimin temel amaçlarından da ifade edildiği gibi öğrencilerimizin iyi bir yurttaş, iyi bir vatandaş, kendisine, ailesine toplumuna, çevresine, milletine, ülkesine ve insanlığa yararlı bir birey olarak yetiştirmektir. Bunun yolu da okumadan geçer. Okuduğunu anlayacak, anladığını ifade edecek, ifade ettiğini de kendi hayatına tatbik edecek, işte o zaman eğitim amacına ulaşmış olur diye düşünüyorum. Çocuklarımıza da göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı sizleri kutluyorum. Her türlü kitapları okumaları, özellikle teşvik etmek noktasında da gayret etmek lazım. Seviyelerine uygun kitapları öncelikle tercih edip daha sonra her kademede ve aşamada kendi seviyelerine uygun kitapları okumaları, hayata okul sıralarında hazırlanmaları en temel unsurdur” diye konuştu.(Bülten)