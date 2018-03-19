MANEVİ BİR HASAT MEVSİMİ

Avşar, “Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve dini kültürümüzde özel bir yeri bulunmaktadır. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Bu özel ve güzel geceleri hoşgörü, sevgi ve saygıyı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve RegaibKandili’ni tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com