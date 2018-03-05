''MALİYETİ 7,9 MİLYON TL''

Malatya merkez ilçe ve mahallelerinde çalışmalarına devam eden MASKİ ekipleri tarafından Eski Malatya Mahallesi’nde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında maliyeti 7,9 milyon TL olan 27 kilometrelik hat çalışması bitirildi. Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’nın dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eski Malatya Mahallesi’nde 7,9 milyon TL maliyetinde 27 bin metrelik içmesuyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. Mahallenin içmesuyu altyapısını garanti altına aldık. Dış müdahaleler olmadığı müddetçe altyapıdan kaynaklı sıkıntılar yaşanmayacak. Bir sokaktaki arızadan dolayı diğer mahallelerin suyu kesilmeyecek. Şebeke hattı çalışmalarımızda 100 yıl dayanıklı DUKTİL borular kullandık. Böylece kaptajdan kendi cazibesiyle gelen suyumuzu vatandaşlarımızın musluklarına aynı kaliteyle ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra 2 bin adet abone bağlantısı, 4 adet debimetre vana odası çalışmalarımızı tamamladık. Eski Malatya Mahallesi’nde içmesuyu altyapısına dair tüm çalışmalar bitti. Bölgede şebekeden kaynaklı oluşan sıkıntıları çözüme kavuşturduk. Büyükşehir’e yakışır bir altyapı inşa etmek için Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz şehrin tamamının altyapısını MASKİ güvencesi altına almaktır” dedi.



