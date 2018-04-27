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Maliye Bakanlığı Çalışanları Darende’yi Gezdi

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Darende’de turizm sezonu başladı. Bu anlamda Maliye Bakanlığı çalışanları ve emeklileri Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Günpınar Şelalesi’ni gezme imkanı buldu.

Maliye Bakanlığı Çalışanları Darende’yi Gezdi

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Darende’de turizm sezonu başladı. Bu anlamda Maliye Bakanlığı çalışanları ve emeklileri Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Günpınar Şelalesi’ni gezme imkanı buldu.

27 Nisan 2018 Cuma 17:07
Maliye Bakanlığı Çalışanları Darende’yi Gezdi

Sahip olduğu tarihi doğal güzellikleriyle her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Darende’ye yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başladı.

Darende’nin güzelliklerini yerinde görmek üzere ilçeye gelen Maliye Bakanlığı çalışanları ve emeklileri Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Günpınar Şelalesi’ni gezme imkanı buldu. İlçe gezisinden son derece memnun kalan misafirler ilçenin sahip olduğu değerlerin mükemmel olduğunu söyledi.

Kafileyi Darende’ye taşıyan turizm firmasının Genel Müdürü Hulusi Tipi ilk defa Darende’ye geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını söyleyerek bundan sonra her zaman Darende’ye geleceklerini aktardı.

İHA

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:10
Anahtar Kelimeler:
TurizmDarende
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