2. Malatya Estetik ve Güzellik Festivali Malatya’da start alacak. 6 Mayıs’ta başlayacak ve 9 Mayıs’ta sona erecek festival hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Festival’de Malatya’dan da 9 berber ve kuaförün katılacağını söyledi.

EKİP HAZIR

Festivalin Pazar günü açılacağını ifade eden Başkan Toptaş, festivalin bir güzellik merkezinin organize ettiğini dile getirdi. Başkan Toptaş, “Pazar günü yapılacak olan açılışa 30-35’e yakın firma katılacak. Türkiye’nin bütün illerinden gelecek olan firmalar var. Kozmetik ürünlerin cihazlarını güzellik merkezi ve kuaförlerin ayağına getirip, tanıtıyoruz. Gelenler firmalara ürününü tanıtacak. İstanbul, İzmir, Diyarbakır firmaları var. Yani Türkiye’nin her yerinden katılacak firmalar var. Malatya’daki güzellik merkezleri ve kuaförlere şunu söylemek istiyorum, katılsınlar. Festivalde cihaz almak isteyenler gelip, cihazlarına baksınlar, almak isterlerse alsınlar. Güzellik ve Estetik Festivali’nde Malatya’dan da 9 kişilik Malatya Anadolu Show Time ekibi şov yapacak. Bu ekiple de Mustafa Ekrem Abik arkadaşımız ilgileniyor. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Onlar şu an hazırlar. Provalarını dün yaptılar. Pazar günkü şova hazırlar” diye konuştu.

DOĞU İLLERİ DAVET EDİLDİ

Festivalde Malatya’yı tanıtacaklarını söyleyen Başkan Toptaş, “Arkadaşlarımız Malatyalı kuaförün, berberin tanıtımını yapacaklar. Bizim oda olarak dediğimiz çevre illerden gelecek günlük kuaförlerimiz var ve onlar bize destek amaçlı yanımızda olacaklar, şova çıkacaklar. Biz Malatya berber ve kuaförünü devamlı çıkarmak istiyoruz. Yine burada bunların yanı sıra Malatya’nın tanıtımını da yapıyoruz. Bu festivalin Malatya’ya katkısı olacak. Doğu’da hemen hemen bütün illeri davet ettik. Onlar da burada olacaklar. Bizde Berber ve Kuaförler Odası olarak hem standımızı açacağız hem odamızı tanıtacağız hem de Malatya’yı tanıtacağız” şeklinde konuştu.

İNŞALLAH GÜZEL GEÇECEK

“Şu anda bu festival sadece Malatya’da yapılıyor ve bir nevi Malatya’yı simgeleyen bir festival oluyor” diyen Başkan Toptaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir anlamda bölge festivalidir. Biz şu anda Doğu’daki bütün oda başkanlarımız aradık ve davet ettik. Kısım kısım, kimi pazartesi kimi Salı günü burada olacaklar. Festival 4 gün devam edecek. Bu süre içerisinde Doğu’daki bütün kuaförleri biz Malatya’ya getireceğiz. Gelenler de sadece festival için gelmeyecek, Malatya kayısısını alacak, Malatya’yı gezecek, yine burada lokantacısı, çaycısı faydalanacak. Kısaca Malatya’ya katkı sağlayacağız. İnşallah güzel geçecek. Türkiye’de İstanbul’da, İzmir’de bu festivaller yapılıyor şu anda Doğu’da sadece Malatya’da yapılıyor. İnşallah geleneksel hale gelir ve ilki geçen yıl yapıldı bu yıl yapılacak ikinci festivale da tam destek verdik. Festivaller güzel oldukça Malatya kuaförü, Malatya halkı da katıldıkça daha da güzel olacak. Belediyelerde sağ olsun bize destek veriyorlar. Daha da iyi bir destek verirlerse festivaller devam eder ve Malatya için çok güzel olur.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi