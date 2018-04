Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu. Malatya’da Turgut Özal Üniversitesinin kurulacağı müjdesini veren Erdoğan, “Bugün 25’inci vefat yıl dönümü olan 8’inci Cumhurbaşkanımız, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA

“Türkiye'nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla, ülkemizin önünü açan rahmetli Özal'ın hizmetlerinin önemi vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle şu müjdeyi de vermek isterim; rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik. Oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesiyle Malatya, iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin civarında öğrencisi olacak.

MEKAN, YER, HER ŞEY HAZIR

Mekan, yer, her şey hazır. Hemen adımı atacağız.YÖK bu konuda gerekli çalışmayı hazırladı. FETÖ, rahmetli Özal’ın ismini istismar ederek Ankara’da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşuyla hem merhum Özal’a olan vefa borcumuzu ödüyor hem de FETÖ’nun bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz. Üniversitemizin Malatya’ya ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

“ANA HIYANET PARTİSİ”

Turgut Özal’ın, Türk siyasi hayatında önemli bir sembol olduğunu kaydeden Erdoğan, “Sağlığında Özal’a saldıranların, AK Parti iktidarında da bize aynı şekilde saldırmaları boşuna değildir. Türkiye’de güya devrimcilik, solculuk adına ülkenin ve milletin hayrına olan her türlü değişime karşı çıkan bir güruh bugün de aynı şekilde iş başındadır. Ana muhalefet partisine hakim olan zihniyet bunun en çarpıcı örneğidir. Muhalif olmakla yeminli muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin ve onun başındaki zatın ülkemizle, milletimizle, devletimizle olan bağı zayıflamaktadır. Bu partinin başındaki zatın görevlendirmesiyle bölücü örgütün güdümündeki partinin eski genel başkanının duruşmasını takip eden bir CHP yöneticisi ‘tarihe not düşecek bir savunma’ diyebilmiştir. Milletimiz ülkenin ana muhalefet partisinin terör örgütünün siyasi koluna bakışını ifade eden bu beyanını hafızasına kaydetmiş ve tarihe asıl CHP için not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Bu neyin aşkıdır. 6-8 Ekim olaylarının faillerine yönelik bu teveccühün sırrı nedir. Bunun için ana muhalefet partisi, ana hıyanet partisi oldu diyoruz."

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi