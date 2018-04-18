Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108821
ALTIN
177.266
DOLAR
4.0941
STERLİN
5.8470
EURO
5.0642

Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’nın merakla beklediği ikinci üniversite için müjdeyi verdi. Erdoğan, Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını, 30 bin öğrencinin burada eğitim alacağını ve YÖK’ün gerekli çalışmayı başlattığını ifade etti.

Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’nın merakla beklediği ikinci üniversite için müjdeyi verdi. Erdoğan, Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını, 30 bin öğrencinin burada eğitim alacağını ve YÖK’ün gerekli çalışmayı başlattığını ifade etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:39
Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu. Malatya’da Turgut Özal Üniversitesinin kurulacağı müjdesini veren Erdoğan, “Bugün 25’inci vefat yıl dönümü olan 8’inci Cumhurbaşkanımız, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA

“Türkiye'nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla, ülkemizin önünü açan rahmetli Özal'ın hizmetlerinin önemi vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle şu müjdeyi de vermek isterim; rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik. Oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesiyle Malatya, iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin civarında öğrencisi olacak.

MEKAN, YER, HER ŞEY HAZIR

Mekan, yer, her şey hazır. Hemen adımı atacağız.YÖK bu konuda gerekli çalışmayı hazırladı. FETÖ, rahmetli Özal’ın ismini istismar ederek Ankara’da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşuyla hem merhum Özal’a olan vefa borcumuzu ödüyor hem de FETÖ’nun bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz. Üniversitemizin Malatya’ya ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

“ANA HIYANET PARTİSİ”

Turgut Özal’ın, Türk siyasi hayatında önemli bir sembol olduğunu kaydeden Erdoğan, “Sağlığında Özal’a saldıranların, AK Parti iktidarında da bize aynı şekilde saldırmaları boşuna değildir. Türkiye’de güya devrimcilik, solculuk adına ülkenin ve milletin hayrına olan her türlü değişime karşı çıkan bir güruh bugün de aynı şekilde iş başındadır. Ana muhalefet partisine hakim olan zihniyet bunun en çarpıcı örneğidir. Muhalif olmakla yeminli muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin ve onun başındaki zatın ülkemizle, milletimizle, devletimizle olan bağı zayıflamaktadır. Bu partinin başındaki zatın görevlendirmesiyle bölücü örgütün güdümündeki partinin eski genel başkanının duruşmasını takip eden bir CHP yöneticisi ‘tarihe not düşecek bir savunma’ diyebilmiştir. Milletimiz ülkenin ana muhalefet partisinin terör örgütünün siyasi koluna bakışını ifade eden bu beyanını hafızasına kaydetmiş ve tarihe asıl CHP için not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Bu neyin aşkıdır. 6-8 Ekim olaylarının faillerine yönelik bu teveccühün sırrı nedir. Bunun için ana muhalefet partisi, ana hıyanet partisi oldu diyoruz."

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
RECEP TAYYİP ERDOĞANMalatyaTurgut Özal Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Ve Dram Beyaz Perdeye Aktarılıyor
Acı Ve Dram Beyaz Perdeye Aktarılıyor
Minibüslere Sivil Denetim
Minibüslere Sivil Denetim
Peki Yeri Neresi Olacak?
Peki Yeri Neresi Olacak?

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim