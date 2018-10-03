“Malatya’ya hizmet eden herkese borçluyuz”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve yeni İl Yönetim Kurulu üyeleri ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta bir araya geldi. Yeni İl Yönetimi ile tanışma programına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın yanı sıra AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Gürkan, burada ilk olarak Battalgazi Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. AK Parti yeni il yönetimine başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Gürkan, “Yeni bir il yönetimi oluştu. İhsan Başkan sağ olsun milletvekilliği ve daha önce de il başkanlığı yaptı. Memleketimize hizmet etme noktasında da o dönemde yanına gittiğimizde her türlü desteğini gördük. Özellikle Malatya'nın seçim süresine girdiğimizde o çetrefilli dönemlerde kendisi il başkanlığı yapmış ve aynı zamanda milletvekilliği yapmış, Malatya'nın o çetrefilli döneminde tekrar kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımıztarafından verilen görevi kabul ederek Malatya’mızda nezih, güzide bir il yönetimi oluşturmuştur. Ben bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu İl Yönetimi bundan sonraki seçimlerde de daha güzel hizmetler ve fedakarlık ederek Malatya'mıza hizmetler yapacaklarına inanmaktayım” ifadelerinde bulundu.

TARİHİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞTIK

Başkan Gürkan, belediye hizmetleri hakkında da kısaca bilgiler vererek, “Bize 38 tane park teslim ediliyor ilçe belediyesi olduktan sonra. Şu anda 93 tane parkımız var. Biz şehrimizin yeşili korunmasında da, kültürel mirasın korunmasında da, sosyal hadiselere gerekli duyarlılık gösterilmesi noktasında gerekli gayreti gösteriyoruz. Hizmet belediyeciliğin bütün aşamalarını da gerçekleştirdik. Asfalt Plentimizi kurduk, Konkasör Tesislerimizi kurduk, bir taraftan Trafik Park, Hasan Basri gibi geniş spektrumlu parklar yapıldı. Bir taraftan Ulu Cami’nin kıble tarafından 30 dönümlük yerinde kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Tarihi eserlerimiz, hamamlarımızı, surlarımızı, kümbetlerimizi, türbelerimizi de hep ayağa kaldırmaya çalıştık. Hizmet belediyeciliğin bütün aşamalarını yapmaya çalıştık. Yol konusunda stabilize, sathi kaplama, kilit taşı, sıcak asfalt olmak üzere toplam 4 bin 500 kilometre yol yapımı denildiğinde insanlar tereddüt ediyor. 102 mahallemiz var. Ve şehir içerisinde de teslim edilen her yeri en kısa zamanda vatandaşımızı rahatsız etmemek kaydıyla bir an evvel işlerimiz hallettik.Her zaman il ve ilçe teşkilatlarımız hep yanımızda olmuştur. Bu anlamda teşkilatlarımızın bu özverilerinden dolayı da teşekkür ediyorum” diyerek, başta Yeşil Kuşak Projesi olmak üzere İspendere İçmeleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Galip Demirel Çınar Park, Derme Deresi, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası, DSİ 92. Şube Müdürlüğü Hizmet Binası gibi önemli hizmetlerin yanı sıra Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

TAZE GÜÇ, TAZE HEYECAN, TAZE KAN

AK Parti yeni İl Yönetimini tanıştırarak sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, “Başkanımızın takdire şayan çalışmaları var. Kendisine teşekkür ediyoruz. AK Parti il teşkilatı mensupları olarak geçmiş dönemde hizmet eden partililerimiz ve yöneticilerimiz çıtayı yükseltti. Bir nebze daha çıtayı yükseltmek için gayret göstereceğiz. Geçmiş dönemde de partimize hizmet etme şansımız olmuştu. Eksikliklerimiz, hatalarımız da olmuştur. Nasip olursa bu dönemde aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla taze güç, taze heyecan, taze kan ve aynı şevk ve aynı heyecanla Malatya’mıza ve partimize hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu anlamda Malatya’ya hizmet etme konusunda taş üstüne taş koyan herkese teşekkür borçluyuz. Sayın Başkanımıza da teşekkür borçluyuz. Bizler yeni il yönetimi olarak bundan sonraki dönemde de özellikle yoğun bir sürecin bizleri beklediğinin farkındayız. Yeni arkadaşlarımızın bizlere şevk vereceğini, gayretimize gayret katacağını düşünüyorum” diye konuştu.