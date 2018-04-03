''MALATYA’YA DEĞER KATACAK ''

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı. Orduzu bölgesinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Çakır yaptığı açıklamada, “C tipi mesire alanı ve hayvanat bahçesi projesinde son aşamaya geldik. Burası toplamda 300 dönümlük bir alan. Mişmişpark alanını da buraya ilave ettiğimiz zaman 500 dönümlük bir alan oluyor. Burası tamamen park, mesire alanı ve hayvanat bahçesinden oluşan bölgenin en değerli yeri haline geliyor" şeklinde konuştu.

Hayvanat bahçesi için her türlü detayın düşünüldüğünü ifade eden Başkan Çakır, “3 noktada çocuk oyun bahçeleri, havuzlarımız, şelalemiz olacak. Şelalemizle birlikte 2 bin 300 metre karelik su havuzu var. Hayvanların, kuşların, olduğu alanlar olacak. 50 türden yaklaşık 500'e yakın hayvanımız olacak. Burası ayrıca bir nevi Malatya'nın botanik bahçesi olacak. Farklı ağaç türünden bin adet gelişmiş ağaç ve 200 bine yakın çalı türü bitkiler dikildi. Bu proje Malatya’nın büyük bir ihtiyacıydı. Ramazan Bayramında burayı Malatyalıların gezebileceği bir alana dönüştüreceğiz. Bütün ekiplerimiz büyük bir gayret içinde çalışıyorlar. Malatya'mıza değer katacak önemli bir proje. Ben bütün ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com