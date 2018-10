“Malatya’ya bakış açısı değişiyor”

Vali Ali Kaban, Hekimhan ilçesi Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi Vali Kaban, İlçe Kaymakamlığına ziyarette bulunarak İlçe Kaymakamı Reşit Özer Özdemir’den ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

İlçenin sorunlarının müzakere edilerek talep ve isteklerin dinlendiği ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıda; Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantı esnasında ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SORUN OLMASAYDI BİZE İHTİYAÇ OLAMAZDI”

Vali Kaban yaptığı konuşmada, “Eğer sorun olmasaydı bize ihtiyaç olamazdı, biz varsak bir şekilde o çözülmesi gereken sorunlar da karşımıza çıkacaktır. O açıdan bir sene önce geldiğimizde o gün ortaya konulan sorunlarda ne kadar mesafe kat ettiğimizi, bugün ortaya yeni sorunlar çıkmışsa onların tekrar konuşularak çözülmeye çalışılması ve halen çözülmemiş sorunlarımız varsa da gecikmeden onlarında bitirilmesi için elimizden geleni yapmayı, bunun sağlamayı, bunun içinde bir araya gelmeyi ön gördük. Burada belli sorunlar vardır. Hakikaten bir unutulmuşluk içerisinde, bir ihmal edilmişlik içerisinde karşımıza çıkabilir, bazı sorunlar da vardır ya bir teknik ya da hukuki bir imkânsızlık nedeniyle de hâlihazırda çözülmesi mümkün olmayan sorunlardır. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla Hekimhan’dayız. Ben Hekimhan’ı her yerde anlatıyorum çünkü sizin bir belgeniz var. Taşhan Kitabesi, biz ona ‘Malatya Vesikası’ dedik. Biz ona ‘Barış İçerisinde Birlikte Yaşama Belgesi’ dedik. Bu Kitabe kabul gördü. İnsanlar onu görünce büyük bir saygı duyuyorlar. Malatya’ya bakış açısı bir daha değişiyor. Çünkü orada üç ayrı dil, üç ayrı harf, alfabe, üç ayrı tarihleme düzeneği, üç ayrı din hepsi bir arada tek bir taşta ifade edilmiş. O taşın oraya koyuluşunun sekiz yüzüncü yılı buda şunu gösteriyor ki şu an dünyamızın, bölgemizin, yer yer ülkemizin içinde yaşadığı ve aradığı barışı biz 800 yıldır bu topraklarda gerçekleştirmişiz. Ben buraya gelmişken bu değerimizden ifade etmeden de geçemiyorum” sözlerine yer verdi.

Toplantı sonrası Vali Ali Kaban, Hekimhan ilçesi Öğretmenevi Öğretmenler Odasında Okul Müdürleri ve okul aile birliği başkanlarına yönelik bir toplantı düzenlendi.

YAZIHAN’A ZİYARET

Vali Ali Kaban, Yazıhan ilçesi Halk Eğitim Merkezinde de başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi Vali Kaban, İlçe Kaymakamlığına ziyarette bulunarak İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

İlçenin sorunlarının müzakere edilerek talep ve isteklerin dinlendiği ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıda; Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantı esnasında ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KAPIMIZ AÇIK”

Vali Kaban yaptığı konuşmada, “Dönem dönem muhtarlarımızla bu toplantılarımızı yapıyoruz. Dünyanın her yerinde insan varsa birde topluluk haline gelmişse mutlaka problemler çıkacaktır. Asıl olan bir önceki seneye göre o sorunlarda ne aşamaya geldik, ona bakmak lazım. Burada düzenlediğimiz toplantılarımızın bir amacı da bu. Arkadaşlarımızda not alıyorlar, geçen yıla göre bir aşama kat edebildik mi, kat edemediysek bunun sebepleri nelerdir ve bunlar nasıl aşılır, aşılmalıdır? Bütün bu dönemsel olarak yapılacak toplantılarla bir ileriye gitmeye çalışacağız. Biliyorsunuz benim kapım her zaman açık. Burada İlçe Kaymakamımızın da kapısı her zaman açık. Bu açık kapımızı her zaman aşındırabilirsiniz, ihtiyaçları ona göre konuşuruz ve bir ileri aşamaya gidebiliriz” diye konuştu.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca toplantı sonrası Vali Ali Kaban, Yazıhan Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda Okul Müdürleri ve okul aile birliği başkanlarına yönelik bir toplantı düzenlendi.