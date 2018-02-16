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MALATYA’YA 2,7 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Fırat EDAŞ, dağıtım bölgesindeki yatırım faaliyetlerine Malatya ile devam ediyor. Yatırım programı kapsamında Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, Malatya merkez ve civar mahallelerinde yapılacak çalışmalar için 2,7 milyon liralık bütçe ayırdı. Gerçekleştirilen çalışmalarla havai hatlar yer altına alınırken aydınlatma tesisleri devreye giriyor.

MALATYA’YA 2,7 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Fırat EDAŞ, dağıtım bölgesindeki yatırım faaliyetlerine Malatya ile devam ediyor. Yatırım programı kapsamında Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, Malatya merkez ve civar mahallelerinde yapılacak çalışmalar için 2,7 milyon liralık bütçe ayırdı. Gerçekleştirilen çalışmalarla havai hatlar yer altına alınırken aydınlatma tesisleri devreye giriyor.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 12:07
MALATYA’YA 2,7 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Malatya merkez ve civar mahallelere dönük yatırım çalışmaları için 2,7 milyon liralık bütçe ayıran Fırat EDAŞ, bu kapsamda Zaviye Mahallesi, Erciş Sokak, Koyunoğlu Mahallesi, Çukurdere Mahallesi ile Hacıevliya ve Koyunoğlu caddelerinde 30’dan fazla sokakta havai hatları yer altına alarak ve aydınlatma tesisi çalışmalarını tamamlayarak tesisi devreye aldı. Fırat EDAŞ yaptığı yatırımlarla yaklaşık 7,6 kilometre orta gerilim şebekesi, 12,7 kilometre alçak gerilim şebekesi, 5,1 kilometre yeraltı aydınlatma tesisi şebekesi, 100 adet saha dağıtım kutusu ile 72 adet aydınlatma direğinin de kurulumunu gerçekleştirdi.(Bülten)

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