MALATYA’YA 2,7 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Malatya merkez ve civar mahallelere dönük yatırım çalışmaları için 2,7 milyon liralık bütçe ayıran Fırat EDAŞ, bu kapsamda Zaviye Mahallesi, Erciş Sokak, Koyunoğlu Mahallesi, Çukurdere Mahallesi ile Hacıevliya ve Koyunoğlu caddelerinde 30’dan fazla sokakta havai hatları yer altına alarak ve aydınlatma tesisi çalışmalarını tamamlayarak tesisi devreye aldı. Fırat EDAŞ yaptığı yatırımlarla yaklaşık 7,6 kilometre orta gerilim şebekesi, 12,7 kilometre alçak gerilim şebekesi, 5,1 kilometre yeraltı aydınlatma tesisi şebekesi, 100 adet saha dağıtım kutusu ile 72 adet aydınlatma direğinin de kurulumunu gerçekleştirdi.(Bülten)